Рэпер Kizaru подключился к поискам пропавшего 27-летнего парня в Екатеринбурге. Скрин

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Брат Кирилла Лаврентьева подключил к поискам рэпера Kizaru Фото:

Российский рэпер Kizaru (Олег Нечипоренко) подключился к поискам пропавшего 27-летнего Кирилла Лаврентьева в Екатеринбурге. Призыв о помощи к поискам исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Нечипоренко выложил запись, в которой брат пропавшего парня — DJ Worm Никита Лаврентьев — просит о помощи в поисках. «У меня пропал младший брат! Пожалуйста, распространите и помогите найти его в Екатеринбурге», — написал родственник Кирилла.

Kizaru является основателем творческого объединения Haunted Family. В 2014 году рэпер переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. После чего его анкета появилась в Интерполе. В 2016 году его посадили в немецкую тюрьму, где он просидел три месяца. На данный момент въезд Нечипоренко в Россию закрыт.

DJ Worm входит в творческое объединение Wax Tribe. Он — неоднократный участник и победитель мировых соревнований по диджеингу и резидент столичных клубов. Лаврентьев активно гастролирует с DJ-сетами по России, Европе и Азии.

Искать таинственно пропавшего Кирилла Лаврентьева спасатели начали 13 января. Мужчина еще 12 января вышел из дома и не вернулся. Сотрудники полиции присоединились к поискам.

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Российский рэпер Kizaru (Олег Нечипоренко) подключился к поискам пропавшего 27-летнего Кирилла Лаврентьева в Екатеринбурге. Призыв о помощи к поискам исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Нечипоренко выложил запись, в которой брат пропавшего парня — DJ Worm Никита Лаврентьев — просит о помощи в поисках. «У меня пропал младший брат! Пожалуйста, распространите и помогите найти его в Екатеринбурге», — написал родственник Кирилла. Kizaru является основателем творческого объединения Haunted Family. В 2014 году рэпер переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. После чего его анкета появилась в Интерполе. В 2016 году его посадили в немецкую тюрьму, где он просидел три месяца. На данный момент въезд Нечипоренко в Россию закрыт. DJ Worm входит в творческое объединение Wax Tribe. Он — неоднократный участник и победитель мировых соревнований по диджеингу и резидент столичных клубов. Лаврентьев активно гастролирует с DJ-сетами по России, Европе и Азии. Искать таинственно пропавшего Кирилла Лаврентьева спасатели начали 13 января. Мужчина еще 12 января вышел из дома и не вернулся. Сотрудники полиции присоединились к поискам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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