Брат Кирилла Лаврентьева подключил к поискам рэпера Kizaru Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Российский рэпер Kizaru (Олег Нечипоренко) подключился к поискам пропавшего 27-летнего Кирилла Лаврентьева в Екатеринбурге. Призыв о помощи к поискам исполнитель опубликовал на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Нечипоренко выложил запись, в которой брат пропавшего парня — DJ Worm Никита Лаврентьев — просит о помощи в поисках. «У меня пропал младший брат! Пожалуйста, распространите и помогите найти его в Екатеринбурге», — написал родственник Кирилла.

Kizaru является основателем творческого объединения Haunted Family. В 2014 году рэпер переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. После чего его анкета появилась в Интерполе. В 2016 году его посадили в немецкую тюрьму, где он просидел три месяца. На данный момент въезд Нечипоренко в Россию закрыт.

DJ Worm входит в творческое объединение Wax Tribe. Он — неоднократный участник и победитель мировых соревнований по диджеингу и резидент столичных клубов. Лаврентьев активно гастролирует с DJ-сетами по России, Европе и Азии.

Искать таинственно пропавшего Кирилла Лаврентьева спасатели начали 13 января. Мужчина еще 12 января вышел из дома и не вернулся. Сотрудники полиции присоединились к поискам.

Скрин: tommyhellatrigger в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)