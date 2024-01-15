Мигрант убил женщину на свидании и сбежал из России

Правоохранители проводят расследование убийства женщины в Москве, пишет Shot
Мужчина убил женщину в подвале в Москве во время свидания, а затем уехал из России. Подозреваемый сбежал в Узбекистан.
«Убийца москвички из приложения для знакомств, предварительно, сбежал в Узбекистан», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что 35-летний Шехназар Ишбаев, который познакомился с жертвой через приложение для знакомств, покинул Россию через аэропорт Внуково непосредственно после свидания.
Преступление было совершено в подвале. Проводится расследование. Дело находится на контроле московской прокуратуры, передали в telegram-канале.
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