Мигрант убил женщину на свидании и сбежал из России

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, ск рф, следственный комитет россии, следком
Правоохранители проводят расследование убийства женщины в Москве, пишет Shot Фото:

Мужчина убил женщину в подвале в Москве во время свидания, а затем уехал из России. Подозреваемый сбежал в Узбекистан.

«Убийца москвички из приложения для знакомств, предварительно, сбежал в Узбекистан», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что 35-летний Шехназар Ишбаев, который познакомился с жертвой через приложение для знакомств, покинул Россию через аэропорт Внуково непосредственно после свидания.

Преступление было совершено в подвале. Проводится расследование. Дело находится на контроле московской прокуратуры, передали в telegram-канале.

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Мужчина убил женщину в подвале в Москве во время свидания, а затем уехал из России. Подозреваемый сбежал в Узбекистан. «Убийца москвички из приложения для знакомств, предварительно, сбежал в Узбекистан», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что 35-летний Шехназар Ишбаев, который познакомился с жертвой через приложение для знакомств, покинул Россию через аэропорт Внуково непосредственно после свидания. Преступление было совершено в подвале. Проводится расследование. Дело находится на контроле московской прокуратуры, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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