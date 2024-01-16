«Коммерсант»: эксперты ФСБ провели новую экспертизу по делу Беркович

16 января 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ провели экспертизу по делу Евгении Беркович Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники экспертной службы ФСБ провели новую экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович. В ней определили, что пьеса романтизировала образ террориста, чтобы сделать его образ более привлекательным, а также отметили дискриминацию русских мужчин. «Сотрудник экспертной службы ФСБ Светлана Мочалова сделала вывод, что обвиняемые специально сформировали в пьесе „романтический образ террориста“, чтобы сделать его „интересным и привлекательным для девушек и женщин“», — передает содержание экспертизы газета «Коммерсант». Отмечается, что эксперт обвинила Беркович в дискриминации русских мужчин. В сообщении добавили, что защита обвиняемых возмутилась качеством проведенной экспертизы. Ранее стало известно об аресте Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. На Беркович завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причина — в спектакле «Финист — Ясный сокол», который рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию, передает Life. Кроме того, по версии следствия, в постановке пропагандировался радикальный феминизм. В январе 2024 года замоскворецкий суд Москвы продлил обвиняемым арест до 10 марта.

Сотрудники экспертной службы ФСБ провели новую экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович. В ней определили, что пьеса романтизировала образ террориста, чтобы сделать его образ более привлекательным, а также отметили дискриминацию русских мужчин. «Сотрудник экспертной службы ФСБ Светлана Мочалова сделала вывод, что обвиняемые специально сформировали в пьесе „романтический образ террориста“, чтобы сделать его „интересным и привлекательным для девушек и женщин“», — передает содержание экспертизы газета «Коммерсант». Отмечается, что эксперт обвинила Беркович в дискриминации русских мужчин. В сообщении добавили, что защита обвиняемых возмутилась качеством проведенной экспертизы. Ранее стало известно об аресте Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. На Беркович завели уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причина — в спектакле «Финист — Ясный сокол», который рассказывает о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию, передает Life. Кроме того, по версии следствия, в постановке пропагандировался радикальный феминизм. В январе 2024 года замоскворецкий суд Москвы продлил обвиняемым арест до 10 марта.