Где в Екатеринбурге организуют крещенские купели. Список

В Екатеринбурге организуют 12 крещенских купелей

17 января 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

В Крещение погоду обещают до -19 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге к Крещению, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января, организуют 12 купелей, семь из них появятся на озере Шарташ. Об этом на официальном сайте сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС. «На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области в среднем составляет от 30 до 40 сантиметров. Это позволяет одновременно находиться в районе купели около 50 человек. Этот важный момент будет контролироваться сотрудниками МЧС и полиции», — заявили в ведомстве. Как отмечают спасатели, в перечень попали только те проруби, которые отвечают требованиям безопасности и законодательства. Среди них: озеро Шарташ (ул. Отдыха, 1а, 25 и 107, ул. Проезжая, 110);

территория храма Святых Божьих строителей (ул. Вильгельма де Геннина, 61);

акватория водоема «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр)

Мало-Истокский пруд (ул. Трактовая, 15);

озеро на Калиновских разрезах (ул. Фрезеровщиков, 200);

поселок Елизавет (ул. Базальтовая, д. 8а). Всего в области появится 90 купелей. Со всем списком в других свердловских населенных пунктах можно ознакомиться здесь . Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU о прогнозе погоды на христианский праздник. По его словам, в Екатеринбурге ожидается умеренно морозная погода.

В Екатеринбурге к Крещению, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января, организуют 12 купелей, семь из них появятся на озере Шарташ. Об этом на официальном сайте сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС. «На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области в среднем составляет от 30 до 40 сантиметров. Это позволяет одновременно находиться в районе купели около 50 человек. Этот важный момент будет контролироваться сотрудниками МЧС и полиции», — заявили в ведомстве. Как отмечают спасатели, в перечень попали только те проруби, которые отвечают требованиям безопасности и законодательства. Среди них: Всего в области появится 90 купелей. Со всем списком в других свердловских населенных пунктах можно ознакомиться здесь. Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU о прогнозе погоды на христианский праздник. По его словам, в Екатеринбурге ожидается умеренно морозная погода.