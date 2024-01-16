В Екатеринбурге к Крещению, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января, организуют 12 купелей, семь из них появятся на озере Шарташ. Об этом на официальном сайте сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.
«На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области в среднем составляет от 30 до 40 сантиметров. Это позволяет одновременно находиться в районе купели около 50 человек. Этот важный момент будет контролироваться сотрудниками МЧС и полиции», — заявили в ведомстве.
Как отмечают спасатели, в перечень попали только те проруби, которые отвечают требованиям безопасности и законодательства. Среди них:
- озеро Шарташ (ул. Отдыха, 1а, 25 и 107, ул. Проезжая, 110);
- территория храма Святых Божьих строителей (ул. Вильгельма де Геннина, 61);
- акватория водоема «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр)
- Мало-Истокский пруд (ул. Трактовая, 15);
- озеро на Калиновских разрезах (ул. Фрезеровщиков, 200);
- поселок Елизавет (ул. Базальтовая, д. 8а).
Всего в области появится 90 купелей. Со всем списком в других свердловских населенных пунктах можно ознакомиться
Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU о прогнозе погоды на христианский праздник. По его словам, в Екатеринбурге ожидается умеренно морозная погода.
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