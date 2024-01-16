16 января 2024

Где в Екатеринбурге организуют крещенские купели. Список

В Екатеринбурге организуют 12 крещенских купелей
© Служба новостей «URA.RU»
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Окунание в крещенскую купель на озере Шарташ. Екатеринбург , крещение, морж, прорубь, купель, окунание
В Крещение погоду обещают до -19 градусов Фото:

В Екатеринбурге к Крещению, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января, организуют 12 купелей, семь из них появятся на озере Шарташ. Об этом на официальном сайте сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС.

«На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области в среднем составляет от 30 до 40 сантиметров. Это позволяет одновременно находиться в районе купели около 50 человек. Этот важный момент будет контролироваться сотрудниками МЧС и полиции», — заявили в ведомстве.

Как отмечают спасатели, в перечень попали только те проруби, которые отвечают требованиям безопасности и законодательства. Среди них:

  • озеро Шарташ (ул. Отдыха, 1а, 25 и 107, ул. Проезжая, 110);
  • территория храма Святых Божьих строителей (ул. Вильгельма де Геннина, 61);
  • акватория водоема «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр)
  • Мало-Истокский пруд (ул. Трактовая, 15);
  • озеро на Калиновских разрезах (ул. Фрезеровщиков, 200);
  • поселок Елизавет (ул. Базальтовая, д. 8а).

Всего в области появится 90 купелей. Со всем списком в других свердловских населенных пунктах можно ознакомиться здесь.

Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU о прогнозе погоды на христианский праздник. По его словам, в Екатеринбурге ожидается умеренно морозная погода.

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В Екатеринбурге к Крещению, которое пройдет в ночь с 18 на 19 января, организуют 12 купелей, семь из них появятся на озере Шарташ. Об этом на официальном сайте сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС. «На сегодняшний день толщина льда на водоемах Свердловской области в среднем составляет от 30 до 40 сантиметров. Это позволяет одновременно находиться в районе купели около 50 человек. Этот важный момент будет контролироваться сотрудниками МЧС и полиции», — заявили в ведомстве. Как отмечают спасатели, в перечень попали только те проруби, которые отвечают требованиям безопасности и законодательства. Среди них: Всего в области появится 90 купелей. Со всем списком в других свердловских населенных пунктах можно ознакомиться здесь. Синоптик Алексей Пулин рассказал URA.RU о прогнозе погоды на христианский праздник. По его словам, в Екатеринбурге ожидается умеренно морозная погода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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