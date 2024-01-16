Прокуратура требует изменить закон, который касается контроля пермских депутатов

Пермская прокуратура призвала изменить закон о статусе депутата заксобрания

17 января 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Надзорное ведомство обратило внимание на региональный закон «О статусе депутата» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Пермского края требует изменить закон «О статусе депутата законодательного собрания». Претензии надзорного ведомства связаны с полномочиями комиссии, которая контролирует своих коллег. Протест внесен прокуратурой в краевой парламент. «Прокуратура требует изменить полномочия комиссии заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В действующей редакции закона комиссия может устанавливать «уважительные» причины для пропуска депутатом пленарного заседания. Среди таких причин: служебная командировка, отпуск, временная нетрудоспособность. По мнению прокуратуры, эти полномочия выходят за пределы установленные федеральным законодательством», — пишет издение «Ъ-Прикамье, ознакомившееся с документом. Государственно-правовое управление заксобрания не согласилось с выводом прокуратуры. Тем не менее, народным избранникам предлагается удовлетворить протест надзорного ведомства и поручить управлению «подготовить законопроект, устраняющий спорные моменты». Протест будет рассмотрен депутатами заксобрания на январском заседании. URA.RU рассказывало, что ранее в региональный закон «О статусе депутата» были внесены изменения, которые позволяют лишить депутата мандата за прогулы. После принятия краевым парламентом данных изменений беглый депутат Илья Лисняк лишился депутатского статуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Пермского края требует изменить закон «О статусе депутата законодательного собрания». Претензии надзорного ведомства связаны с полномочиями комиссии, которая контролирует своих коллег. Протест внесен прокуратурой в краевой парламент. «Прокуратура требует изменить полномочия комиссии заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В действующей редакции закона комиссия может устанавливать «уважительные» причины для пропуска депутатом пленарного заседания. Среди таких причин: служебная командировка, отпуск, временная нетрудоспособность. По мнению прокуратуры, эти полномочия выходят за пределы установленные федеральным законодательством», — пишет издение «Ъ-Прикамье, ознакомившееся с документом. Государственно-правовое управление заксобрания не согласилось с выводом прокуратуры. Тем не менее, народным избранникам предлагается удовлетворить протест надзорного ведомства и поручить управлению «подготовить законопроект, устраняющий спорные моменты». Протест будет рассмотрен депутатами заксобрания на январском заседании. URA.RU рассказывало, что ранее в региональный закон «О статусе депутата» были внесены изменения, которые позволяют лишить депутата мандата за прогулы. После принятия краевым парламентом данных изменений беглый депутат Илья Лисняк лишился депутатского статуса.