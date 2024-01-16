16 января 2024

Мошенники атаковали чиновника из окружения мэра Екатеринбурга. Скрин

От имени главы Счетной палаты Екатеринбурга обманывают чиновников
© Служба новостей «URA.RU»
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Гашение юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу». Екатеринбург , ноженко дмитрий, гетманчук александр
Александр Гетманчук не первый, чье имя используют для обмана политиков Фото:

Мошенники используют фамилию руководителя Счетной палаты Екатеринбурга Александра Гетманчука (входит в окружение мэра Алексея Орлова), чтобы разводить муниципальных служащих. Как стало известно URA.RU, сразу несколько районных чиновников получили в Telegram cтранные сообщения с фейкового аккаунта.

«Владимир Викторович — сотрудник ФСБ. Он отвечает за безопасность нашего учреждения. Должен связаться с вами в ближайшее время. Задать пару вопросов», — написал «Александр Александрович Гетманчук» одному чиновнику. «По поводу Белова. Звонил? Это сотрудник ФСБ, прикреплен за нами. Насколько я знаю, разговор про общую безопасность? Не звонил еще? Как пообщаетесь, дайте знать», — попросил другого.

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В разговоре с URA.RU Гетманчук заявил, что не имеет отношения к этим посланиям. «Прошу не верить злоумышленникам», — сказал он.

Ранее по похожей схеме аферисты писали чиновникам от имени Орлова, вице-спикера заксо Михаила Клименко и начальницы департамента муниципального имущества мэрии Майи Строшковой. В случае с последней произошла настоящая драма. Подчиненная Строшковой поверила неизвестным и перевела им миллион рублей.

Гетманчук говорит, что не имеет отношения к таким посланиям
Гетманчук говорит, что не имеет отношения к таким посланиям
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Мошенники используют фамилию руководителя Счетной палаты Екатеринбурга Александра Гетманчука (входит в окружение мэра Алексея Орлова), чтобы разводить муниципальных служащих. Как стало известно URA.RU, сразу несколько районных чиновников получили в Telegram cтранные сообщения с фейкового аккаунта. «Владимир Викторович — сотрудник ФСБ. Он отвечает за безопасность нашего учреждения. Должен связаться с вами в ближайшее время. Задать пару вопросов», — написал «Александр Александрович Гетманчук» одному чиновнику. «По поводу Белова. Звонил? Это сотрудник ФСБ, прикреплен за нами. Насколько я знаю, разговор про общую безопасность? Не звонил еще? Как пообщаетесь, дайте знать», — попросил другого. В разговоре с URA.RU Гетманчук заявил, что не имеет отношения к этим посланиям. «Прошу не верить злоумышленникам», — сказал он. Ранее по похожей схеме аферисты писали чиновникам от имени Орлова, вице-спикера заксо Михаила Клименко и начальницы департамента муниципального имущества мэрии Майи Строшковой. В случае с последней произошла настоящая драма. Подчиненная Строшковой поверила неизвестным и перевела им миллион рублей.
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