Екатеринбургскую чиновницу обманули на миллион рублей от имени начальства

Чиновница взяла в кредит сумму по указу аферистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замначальника управления департамента по муниципальному имуществу в Екатеринбурге Елена Сибирякова выдумала, что ее ребенок упал в обморок, а сама ушла в банк, чтобы взять в кредит миллион и отдать мошенникам. Они, как пишут в соцсетях, представились женщине ее начальницей Маей Строшковой.

«Сибиряковой в разгар рабочего дня позвонила ее „руководитель“ Майя Анатольевна [Строшкова]. Она предупредила, что с ней свяжется ФСБ. Ей сказали, что на нее оформили кредит на семь млн рублей. Для решения проблемы нужно было взять другой займ <…> Чтобы коллеги не заподозрили странное, она придумала, что ее ребенок упал в обморок, а сама пошла в банк», — пишет telegram-канал Ural Mash. Аферисты терроризировали женщину на протяжении пяти дней.

Информацию канала URA.RU частично подтвердил источник в силовых структурах. При этом он не смог подтвердить, что Сибирякова ушла с работы из-за проблем со здоровьем сына. «Когда она отпрашивалась у руководства, то упомянула сына, но что именно, доподлинно неизвестно», — пояснил собеседник агентства.

Также инсайдер отметил, что женщины не было на работе два дня. После этой истории всех чиновников еще раз предупредили о действиях мошенников, а чиновница написала заявление в полицию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу, ответ ожидается.

В распоряжении агентства не оказалось контактов Сибиряковой. URA.RU готово предоставить ей возможность высказаться.

Как писало URA.RU, ранее по похожей схеме аферисты уже пытались обманывать статусных чиновников. Тогда они представлялись мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым.