17 января 2024

В Копейске автобус ушел от аварии и перекрыл объездную дорогу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель автобуса сумел сам выехать из колеи Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, пассажирский автобус увернулся от столкновения с другими автомобилями, но перекрыл объездную дорогу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Копейску.

«Инспекторы ГИБДД оперативно выехали на место происшествия. К этому моменту водитель автобуса сумел самостоятельно выехать. ДТП с двумя легковыми автомобилями оформили аварийные комиссары, инцидент без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как рассказали очевидцы, водитель автобуса попытался уйти от столкновения с другими автомобилями на улице Обухова, которая является объездной по дороге в поселки Копейска. В результате автобус развернуло поперек дороги.

Ранее URA.RU сообщало список улиц Копейска, которые активно очищаются грейдером. Горожане отмечают, что работы до конца не проведены, на дорогах до сих пор есть снежные заносы и колеи.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, пассажирский автобус увернулся от столкновения с другими автомобилями, но перекрыл объездную дорогу. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГИБДД по Копейску. «Инспекторы ГИБДД оперативно выехали на место происшествия. К этому моменту водитель автобуса сумел самостоятельно выехать. ДТП с двумя легковыми автомобилями оформили аварийные комиссары, инцидент без пострадавших», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказали очевидцы, водитель автобуса попытался уйти от столкновения с другими автомобилями на улице Обухова, которая является объездной по дороге в поселки Копейска. В результате автобус развернуло поперек дороги. Ранее URA.RU сообщало список улиц Копейска, которые активно очищаются грейдером. Горожане отмечают, что работы до конца не проведены, на дорогах до сих пор есть снежные заносы и колеи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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