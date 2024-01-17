Кто из жителей ХМАО может рассчитывать на страховую пенсию в 2024 году

На досрочную пенсию в ХМАО смогут выйти женщины от 55 и мужчины от 60 лет

18 января 2024 в 12:35 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО могут досрочно выйти на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году в Югре на пенсию смогут выйти женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60. Для досрочного выхода на заслуженный отдых, югорчане должны достичь пенсионного возраста, наработать стаж и получить определенный уровень пенсионного коэффициента. Об этом пресс-служба окружного отделения Соцфонда сообщила на сайте ведомства. «Югорчане имеют право досрочно выйти на страховую пенсию — на пять лет раньше общеустановленного возраста. В 2024 году стать пенсионерами смогут женщины, родившиеся в 1969 году, то есть в возрасте 55 лет, и мужчины, родившиеся в 1964, — в 60 лет», — пояснили на сайте ведомства. Для оформления пенсии по старости жителям Югры необходимо соблюсти три условия: достигнуть пенсионного возраста, обладать стажем работы не менее 20 лет в местности, приравненной к условиям Крайнего Севера (в ХМАО, — прим. автора) и страховым стажем — не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Кроме того, важен уровень индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Он должен быть выше 28,2. Также некоторые югорчанки могут выйти на пенсию в 50 лет. «Льготные условия для выхода на пенсию по старости сохраняются у женщин, родивших двух и более детей, имеющих не менее 12 календарных лет стажа в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях и не менее 20 лет страхового стажа», — сообщили в Соцфонде ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году в Югре на пенсию смогут выйти женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60. Для досрочного выхода на заслуженный отдых, югорчане должны достичь пенсионного возраста, наработать стаж и получить определенный уровень пенсионного коэффициента. Об этом пресс-служба окружного отделения Соцфонда сообщила на сайте ведомства. «Югорчане имеют право досрочно выйти на страховую пенсию — на пять лет раньше общеустановленного возраста. В 2024 году стать пенсионерами смогут женщины, родившиеся в 1969 году, то есть в возрасте 55 лет, и мужчины, родившиеся в 1964, — в 60 лет», — пояснили на сайте ведомства. Для оформления пенсии по старости жителям Югры необходимо соблюсти три условия: достигнуть пенсионного возраста, обладать стажем работы не менее 20 лет в местности, приравненной к условиям Крайнего Севера (в ХМАО, — прим. автора) и страховым стажем — не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Кроме того, важен уровень индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Он должен быть выше 28,2. Также некоторые югорчанки могут выйти на пенсию в 50 лет. «Льготные условия для выхода на пенсию по старости сохраняются у женщин, родивших двух и более детей, имеющих не менее 12 календарных лет стажа в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях и не менее 20 лет страхового стажа», — сообщили в Соцфонде ХМАО.