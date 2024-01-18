В декабре челябинцы на четверть увеличили заказы в ресторанах, чем год назад

Сбербанк: челябинцы стали на 24% чаще делать заказы в ресторанах

Челябинцы увеличили количество заказов в ресторанах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В декабре 2023 года жители Челябинской области на четверть больше оставили в ресторанах заказов, чем в 2022 году. Как 18 января URA.RU сообщили в пресс-службе финансовой организации, за последний месяц года жители совершили более 1,1 млн покупок, оплаченных банковской картой.

«В декабре 2023 года челябинцы на 24% чаще расплачивались картой в ресторанах. Если в декабре 2022 года в этой категории было совершено почти 900 тысяч покупок, то в декабре 2023 года — более 1,1 млн», — рассказали URA.RU в Сбербанке.

Рестораны стали не единственной статьей, по которой возросла активность. На 18% увеличилось количество транзакций в магазинах автотоваров. В точках фастфуда и на автозаправках картой расплачивались на 11% чаще. При этом челябинцы реже, чем в декабре 2022 года, покупали товары для дома. Сократились походы в аптеки. Аналитики банка выяснили, что покупательская активность челябинцев в декабре 2023 года была в целом на 3% выше годового показателя. Суммы трат выросли на 5,3%.

«Доля безналичных платежей в торговом обороте на территории Урала и Башкортостана за 2023 год выросла на 4% и в настоящее время составляет 70,3%. Рост показателей связан с несколькими факторами. Во-первых, торгово-сервисные предприятия продолжают оснащать свои магазины современными платежными терминалами. Во-вторых, в 2023 году у наших клиентов появилось больше способов для расчетов. Теперь помимо банковских карт, сервиса SberPay и QR-кода покупки можно оплачивать по биометрии», — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Управляющий челябинским отделением Александр Конев добавил, что безналичная оплата сама по себе может активизировать покупки. Эквайринг позволяет увеличить клиентский поток за счет роста скорости обслуживания.