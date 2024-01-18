Инфекционист предупредил о риске заражения кишечной палочкой

Утки переносят инфекцию, так как живут в грязных водоемах, сказал Николай Малышев
Источником кишечной палочки может быть не только вода в прудах или озерах, но и утки, плавающие в грязных водоемах. Об этом заявил нутрициолог Николай Малышев.
«Во-первых, эта инфекция попадает в водоемы через сточные воды. „Водоемы-то открытые — речки, озера, а в открытые водоемы все стекает, хоть через снег, хоть через лед“», — сказал Николай Малышев «Ридусу». Также специалист уточнил, что источниками инфекции могут быть утки, живущие в водоемах.
По его словам, холод для кишечной палочки не является помехой. «Она живет там в это время, может, не размножается, но живет», — уточнил инфекционист.
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