Инфекционист предупредил о риске заражения кишечной палочкой

Инфекционист Малышев: утки являются переносчиками кишечной палочки
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Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод, утки
Утки переносят инфекцию, так как живут в грязных водоемах, сказал Николай Малышев Фото:

Источником кишечной палочки может быть не только вода в прудах или озерах, но и утки, плавающие в грязных водоемах. Об этом заявил нутрициолог Николай Малышев.

«Во-первых, эта инфекция попадает в водоемы через сточные воды. „Водоемы-то открытые — речки, озера, а в открытые водоемы все стекает, хоть через снег, хоть через лед“», — сказал Николай Малышев «Ридусу». Также специалист уточнил, что источниками инфекции могут быть утки, живущие в водоемах.

По его словам, холод для кишечной палочки не является помехой. «Она живет там в это время, может, не размножается, но живет», — уточнил инфекционист.

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Источником кишечной палочки может быть не только вода в прудах или озерах, но и утки, плавающие в грязных водоемах. Об этом заявил нутрициолог Николай Малышев. «Во-первых, эта инфекция попадает в водоемы через сточные воды. „Водоемы-то открытые — речки, озера, а в открытые водоемы все стекает, хоть через снег, хоть через лед“», — сказал Николай Малышев «Ридусу». Также специалист уточнил, что источниками инфекции могут быть утки, живущие в водоемах. По его словам, холод для кишечной палочки не является помехой. «Она живет там в это время, может, не размножается, но живет», — уточнил инфекционист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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