Священник Островский: купание в проруби на Крещение вредно для здоровья

Купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, а также эта традиция не имеет никакого отношения к православию. Об этом заявил священник Павел Островский.
«Еще пару веков назад было официальное предостережение от Священного Синода нашей церкви о том, что купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, и что это следствие языческой практики гадать на Святках», — рассказал священник на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он отметил, что все утверждения о том, что купание в крещенской проруби является способом очищения души, прощения грехов и духовным подвигом, можно отнести к недостаточной осведомленности народных масс.
Островский пояснил, что первоначально проруби начали делать не для купания в крещенской воде, а чтобы люди могли взять освященную воду домой, так как в храмах не было водопровода. Сейчас, когда в большинстве церквей есть водопровод, освященную воду раздают прямо на месте.
Во время празднования Крещения в различных местах мира, в том числе и в России, проводится освящение воды. В 2024 году крещенскую воду можно будет набрать 18 и 19 января. URA.RU рассказало, как правильно относиться к святой воде и когда ее нужно набирать.
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