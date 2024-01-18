Священник Островский: купание в проруби на Крещение вредно для здоровья

18 января 2024 в 23:57 Размер текста - 17 +

Священник назвал ненужным купание в проруби на Крещение Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, а также эта традиция не имеет никакого отношения к православию. Об этом заявил священник Павел Островский. «Еще пару веков назад было официальное предостережение от Священного Синода нашей церкви о том, что купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, и что это следствие языческой практики гадать на Святках», — рассказал священник на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он отметил, что все утверждения о том, что купание в крещенской проруби является способом очищения души, прощения грехов и духовным подвигом, можно отнести к недостаточной осведомленности народных масс. Островский пояснил, что первоначально проруби начали делать не для купания в крещенской воде, а чтобы люди могли взять освященную воду домой, так как в храмах не было водопровода. Сейчас, когда в большинстве церквей есть водопровод, освященную воду раздают прямо на месте. Во время празднования Крещения в различных местах мира, в том числе и в России, проводится освящение воды. В 2024 году крещенскую воду можно будет набрать 18 и 19 января. URA.RU рассказало, как правильно относиться к святой воде и когда ее нужно набирать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, а также эта традиция не имеет никакого отношения к православию. Об этом заявил священник Павел Островский. «Еще пару веков назад было официальное предостережение от Священного Синода нашей церкви о том, что купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, и что это следствие языческой практики гадать на Святках», — рассказал священник на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он отметил, что все утверждения о том, что купание в крещенской проруби является способом очищения души, прощения грехов и духовным подвигом, можно отнести к недостаточной осведомленности народных масс. Островский пояснил, что первоначально проруби начали делать не для купания в крещенской воде, а чтобы люди могли взять освященную воду домой, так как в храмах не было водопровода. Сейчас, когда в большинстве церквей есть водопровод, освященную воду раздают прямо на месте. Во время празднования Крещения в различных местах мира, в том числе и в России, проводится освящение воды. В 2024 году крещенскую воду можно будет набрать 18 и 19 января. URA.RU рассказало, как правильно относиться к святой воде и когда ее нужно набирать.