18 января 2024

Священник Островский: купание в проруби на Крещение вредно для здоровья

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Священник назвал ненужным купание в проруби на Крещение Фото:

Купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, а также эта традиция не имеет никакого отношения к православию. Об этом заявил священник Павел Островский.

«Еще пару веков назад было официальное предостережение от Священного Синода нашей церкви о том, что купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, и что это следствие языческой практики гадать на Святках», — рассказал священник на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он отметил, что все утверждения о том, что купание в крещенской проруби является способом очищения души, прощения грехов и духовным подвигом, можно отнести к недостаточной осведомленности народных масс.

Островский пояснил, что первоначально проруби начали делать не для купания в крещенской воде, а чтобы люди могли взять освященную воду домой, так как в храмах не было водопровода. Сейчас, когда в большинстве церквей есть водопровод, освященную воду раздают прямо на месте.

Во время празднования Крещения в различных местах мира, в том числе и в России, проводится освящение воды. В 2024 году крещенскую воду можно будет набрать 18 и 19 января. URA.RU рассказало, как правильно относиться к святой воде и когда ее нужно набирать.

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Купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, а также эта традиция не имеет никакого отношения к православию. Об этом заявил священник Павел Островский. «Еще пару веков назад было официальное предостережение от Священного Синода нашей церкви о том, что купание в проруби на Крещение вредно для здоровья, и что это следствие языческой практики гадать на Святках», — рассказал священник на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он отметил, что все утверждения о том, что купание в крещенской проруби является способом очищения души, прощения грехов и духовным подвигом, можно отнести к недостаточной осведомленности народных масс. Островский пояснил, что первоначально проруби начали делать не для купания в крещенской воде, а чтобы люди могли взять освященную воду домой, так как в храмах не было водопровода. Сейчас, когда в большинстве церквей есть водопровод, освященную воду раздают прямо на месте. Во время празднования Крещения в различных местах мира, в том числе и в России, проводится освящение воды. В 2024 году крещенскую воду можно будет набрать 18 и 19 января. URA.RU рассказало, как правильно относиться к святой воде и когда ее нужно набирать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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