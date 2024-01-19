Прокуроры внесли десятки представлений из-за снега в Екатеринбурге

Представление вынесли также главе Екатеринбурга Алексею Орлову Фото: Илья Московец © URA.RU

За время январских праздников сотрудники прокуратуры внесли 63 представления ответственным за уборку Екатеринбурга от снега, объявили 12 предостережений и привлекли к ответственности семь человек. До этого представление получил и мэр города Алексей Орлов, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских предупредил руководителей администрацией районов города, организаций ЖКХ и контролирующих (надзорных) органов об ответственности за ненадлежащее исполнение требований закона, а также потребовал активизировать работу по уборке дорог и проездов с представлением ежедневного отчета в прокуратуру региона о принятых мерах по устранению нарушений», — рассказали в прокуратуре.

В Екатеринбурге в декабре выпало рекордное количество снега, при этом в январские праздники от некоторых дорожно-эксплуатационных управлений работало всего 30% техники. Подрядчиков-саботажников обещали наказать.