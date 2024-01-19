Житель ХМАО продает кота-патриота за 10 миллионов рублей. Фото

20 января 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Житель Ханты-Мансийска продает кошку, которую называет патриоткой, за 10 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу кошку за 10 миллионов рублей. В объявлении хозяин называет питомца истинной патриоткой. Кошка каждый день слушает гимн России, рассказал URA.RU продавец.



«Она (кошка) каждый день слушает гимн России. Покупатель должен быть богатым, покупать ей влажный корм и кормить не меньше пяти раз в день. Она постоянно хочет кушать, ее дорого содержать», — поделился с агентством Валерий из Ханты-Мансийска.



За счет питомца продавец планирует оплатить себе учебу и приобрести недвижимость. «Хочу потратить деньги на учебу. Остальное — оставить на покупку недвижимости или средства передвижения», — добавил Валерий.



Ранее URA.RU сообщало, что другая жительница ХМАО продает шотландского кота за миллиард рублей. Она называет питомца романтиком. Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу кошку за 10 миллионов рублей, хозяин называет питомца истинной патриоткой Фото предоставлено URA.RU продавцом

Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу кошку за 10 миллионов рублей. В объявлении хозяин называет питомца истинной патриоткой. Кошка каждый день слушает гимн России, рассказал URA.RU продавец. «Она (кошка) каждый день слушает гимн России. Покупатель должен быть богатым, покупать ей влажный корм и кормить не меньше пяти раз в день. Она постоянно хочет кушать, ее дорого содержать», — поделился с агентством Валерий из Ханты-Мансийска. За счет питомца продавец планирует оплатить себе учебу и приобрести недвижимость. «Хочу потратить деньги на учебу. Остальное — оставить на покупку недвижимости или средства передвижения», — добавил Валерий. Ранее URA.RU сообщало, что другая жительница ХМАО продает шотландского кота за миллиард рублей. Она называет питомца романтиком.