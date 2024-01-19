19 января 2024

Житель ХМАО продает кота-патриота за 10 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Житель Ханты-Мансийска продает кошку, которую называет патриоткой, за 10 миллионов рублей Фото:

Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу кошку за 10 миллионов рублей. В объявлении хозяин называет питомца истинной патриоткой. Кошка каждый день слушает гимн России, рассказал URA.RU продавец.

«Она (кошка) каждый день слушает гимн России. Покупатель должен быть богатым, покупать ей влажный корм и кормить не меньше пяти раз в день. Она постоянно хочет кушать, ее дорого содержать», — поделился с агентством Валерий из Ханты-Мансийска.

За счет питомца продавец планирует оплатить себе учебу и приобрести недвижимость. «Хочу потратить деньги на учебу. Остальное — оставить на покупку недвижимости или средства передвижения», — добавил Валерий.

Ранее URA.RU сообщало, что другая жительница ХМАО продает шотландского кота за миллиард рублей. Она называет питомца романтиком.

Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу кошку за 10 миллионов рублей, хозяин называет питомца истинной патриоткой
Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу кошку за 10 миллионов рублей, хозяин называет питомца истинной патриоткой

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ханты-Мансийска выставил на продажу кошку за 10 миллионов рублей. В объявлении хозяин называет питомца истинной патриоткой. Кошка каждый день слушает гимн России, рассказал URA.RU продавец. «Она (кошка) каждый день слушает гимн России. Покупатель должен быть богатым, покупать ей влажный корм и кормить не меньше пяти раз в день. Она постоянно хочет кушать, ее дорого содержать», — поделился с агентством Валерий из Ханты-Мансийска. За счет питомца продавец планирует оплатить себе учебу и приобрести недвижимость. «Хочу потратить деньги на учебу. Остальное — оставить на покупку недвижимости или средства передвижения», — добавил Валерий. Ранее URA.RU сообщало, что другая жительница ХМАО продает шотландского кота за миллиард рублей. Она называет питомца романтиком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...