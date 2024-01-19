Губернатор Куйвашев выделил деньги для улучшения жизни в свердловских селах

20 января 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев направил 110 миллионов рублей для развития сел Среднего Урала Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 110 миллионов рублей на благоустройство сел региона и улучшение жилищных условий их жителей. Финансирование рассчитано на 2024 год, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев направил более 110 миллионов рублей на развитие сел Среднего Урала <…> Порядка 52 млн рублей распределено между 27 муниципалитетами. Финансирование позволит 55 уральским семьям, проживающим в селах Верхотурского, Ирбитского, Красноуфимского, Пышминского, Режевского и еще 20 районов региона приобрести или построить новое жилье», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». Также 43 миллиона будут направлены на строительство инфраструктуры села Сажино Артинского городского округа, который сейчас активно застраивается. Помимо этого, 16 миллионов рублей будут направлены на благоустройство сельских территорий под Алапаевском, в ГО Богданович и под Нижним Тагилом. Там планируется построить детские площадки, парковки и общественные колодцы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил более 110 миллионов рублей на благоустройство сел региона и улучшение жилищных условий их жителей. Финансирование рассчитано на 2024 год, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев направил более 110 миллионов рублей на развитие сел Среднего Урала <…> Порядка 52 млн рублей распределено между 27 муниципалитетами. Финансирование позволит 55 уральским семьям, проживающим в селах Верхотурского, Ирбитского, Красноуфимского, Пышминского, Режевского и еще 20 районов региона приобрести или построить новое жилье», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». Также 43 миллиона будут направлены на строительство инфраструктуры села Сажино Артинского городского округа, который сейчас активно застраивается. Помимо этого, 16 миллионов рублей будут направлены на благоустройство сельских территорий под Алапаевском, в ГО Богданович и под Нижним Тагилом. Там планируется построить детские площадки, парковки и общественные колодцы.