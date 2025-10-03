Стали известные подробности аварии с иномаркой, которая влетела в пермскую остановку

УМВД: з-за иномарки, которая влетела в пермскую остановку, пострадал пешеход
В происшествии пострадал пешеход 1986 года рождения
Вечером 1 октября, около 20:50, на улице Лифанова в Перми автомобиль марки Renault, которым управлял мужчина 2002 года рождения, двигался в направлении улицы Свердлова со стороны улицы Славянова. Водитель не справился с управлением, в результате чего авто влетело в остановку. 

«В происшествии пострадал пешеход 1986 года рождения. Он был госпитализирован», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Перми.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

