Стюардессы из ХМАО и Тюмени претендуют на звание амбассадаров «Победы»

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
В конкурсе участвуют 20 бортпроводников авиакомпании Фото:

Стюардессы из ХМАО и Тюмени претендуют на звание амбассадоров авиакомпании «Победа». В конкурсе участвуют 20 бортпроводников. Такая информация указана на сайте авиакомпании.

«Выбираем амбассадоров „Победы“. <…> Вера Денежкина, „Из Нижневартовска — это холодный город, где живут люди с горячим сердцем. В свободное время занимаюсь йогой“. Александра Харитонова, „Родилась и выросла в городе Заводоуковск, Тюменская область. Я читаю книги по личностному развитию, плаваю, играю в настольные игры и изучаю язык жестов“», — указано на сайте конкурса.

Также там принимает участие Влада Бабенко из Мегиона (ХМАО). Как указано на портале авиакомпании, девушка увлекается рисованием, игрой на скрипке и любит путешествовать.

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Стюардессы из ХМАО и Тюмени претендуют на звание амбассадоров авиакомпании «Победа». В конкурсе участвуют 20 бортпроводников. Такая информация указана на сайте авиакомпании. «Выбираем амбассадоров „Победы“. <…> Вера Денежкина, „Из Нижневартовска — это холодный город, где живут люди с горячим сердцем. В свободное время занимаюсь йогой“. Александра Харитонова, „Родилась и выросла в городе Заводоуковск, Тюменская область. Я читаю книги по личностному развитию, плаваю, играю в настольные игры и изучаю язык жестов“», — указано на сайте конкурса. Также там принимает участие Влада Бабенко из Мегиона (ХМАО). Как указано на портале авиакомпании, девушка увлекается рисованием, игрой на скрипке и любит путешествовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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