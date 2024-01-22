Стюардессы из ХМАО и Тюмени претендуют на звание амбассадаров «Победы»

22 января 2024 в 20:32 Размер текста - 17 +

В конкурсе участвуют 20 бортпроводников авиакомпании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стюардессы из ХМАО и Тюмени претендуют на звание амбассадоров авиакомпании «Победа». В конкурсе участвуют 20 бортпроводников. Такая информация указана на сайте авиакомпании. «Выбираем амбассадоров „Победы“. <…> Вера Денежкина, „Из Нижневартовска — это холодный город, где живут люди с горячим сердцем. В свободное время занимаюсь йогой“. Александра Харитонова, „Родилась и выросла в городе Заводоуковск, Тюменская область. Я читаю книги по личностному развитию, плаваю, играю в настольные игры и изучаю язык жестов“», — указано на сайте конкурса. Также там принимает участие Влада Бабенко из Мегиона (ХМАО). Как указано на портале авиакомпании, девушка увлекается рисованием, игрой на скрипке и любит путешествовать.

Стюардессы из ХМАО и Тюмени претендуют на звание амбассадоров авиакомпании «Победа». В конкурсе участвуют 20 бортпроводников. Такая информация указана на сайте авиакомпании. «Выбираем амбассадоров „Победы“. <…> Вера Денежкина, „Из Нижневартовска — это холодный город, где живут люди с горячим сердцем. В свободное время занимаюсь йогой“. Александра Харитонова, „Родилась и выросла в городе Заводоуковск, Тюменская область. Я читаю книги по личностному развитию, плаваю, играю в настольные игры и изучаю язык жестов“», — указано на сайте конкурса. Также там принимает участие Влада Бабенко из Мегиона (ХМАО). Как указано на портале авиакомпании, девушка увлекается рисованием, игрой на скрипке и любит путешествовать.