Боррель раскритиковал настроения в ЕС об «угрозе нападения» России

23 января 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

ЕС должен сделать все, чтобы конфликт не распространялся дальше Украины, заявил Боррель Фото: Официальный сайт Европарламента Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал беспричинные настроения некоторых европейских политиков и военачальников, которые заявили о возможном нападении России. Об этом он сказал, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать подобные настроения в Европе. «Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в обозримом будущем — прим. URA.RU): через пять, восемь лет, или три года. Мы должны быть готовыми, помогать Украине», — заявил Боррель. Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы военный конфликт не распространялся дальше, а не гадать, что произойдет через пять лет. У ЕС уже достаточно работы, отметил Боррель. В своей статье для газеты El Pais Боррель заявлял, что Европе необходимо возродить свою оборонную промышленность. Конфликт на Украине показал ее неготовность к возможным угрозам. Евросоюзу следует «активизировать усилия», пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова Борреля.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал беспричинные настроения некоторых европейских политиков и военачальников, которые заявили о возможном нападении России. Об этом он сказал, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать подобные настроения в Европе. «Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в обозримом будущем — прим. URA.RU): через пять, восемь лет, или три года. Мы должны быть готовыми, помогать Украине», — заявил Боррель. Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы военный конфликт не распространялся дальше, а не гадать, что произойдет через пять лет. У ЕС уже достаточно работы, отметил Боррель. В своей статье для газеты El Pais Боррель заявлял, что Европе необходимо возродить свою оборонную промышленность. Конфликт на Украине показал ее неготовность к возможным угрозам. Евросоюзу следует «активизировать усилия», пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова Борреля.