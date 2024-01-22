22 января 2024

Боррель раскритиковал настроения в ЕС об «угрозе нападения» России

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
ЕС должен сделать все, чтобы конфликт не распространялся дальше Украины, заявил Боррель Фото:

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал беспричинные настроения некоторых европейских политиков и военачальников, которые заявили о возможном нападении России. Об этом он сказал, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать подобные настроения в Европе.

«Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в обозримом будущем — прим. URA.RU): через пять, восемь лет, или три года. Мы должны быть готовыми, помогать Украине», — заявил Боррель.

Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы военный конфликт не распространялся дальше, а не гадать, что произойдет через пять лет. У ЕС уже достаточно работы, отметил Боррель.

В своей статье для газеты El Pais Боррель заявлял, что Европе необходимо возродить свою оборонную промышленность. Конфликт на Украине показал ее неготовность к возможным угрозам. Евросоюзу следует «активизировать усилия», пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова Борреля.

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Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал беспричинные настроения некоторых европейских политиков и военачальников, которые заявили о возможном нападении России. Об этом он сказал, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать подобные настроения в Европе. «Я не знаю, как они приходят к подобным оценкам (о вероятности нападения России в обозримом будущем — прим. URA.RU): через пять, восемь лет, или три года. Мы должны быть готовыми, помогать Украине», — заявил Боррель. Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы военный конфликт не распространялся дальше, а не гадать, что произойдет через пять лет. У ЕС уже достаточно работы, отметил Боррель. В своей статье для газеты El Pais Боррель заявлял, что Европе необходимо возродить свою оборонную промышленность. Конфликт на Украине показал ее неготовность к возможным угрозам. Евросоюзу следует «активизировать усилия», пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на слова Борреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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