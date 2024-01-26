Челябинский бизнесмен Цзинь Сюйфэн заплатит за контрафакт воронежского бренда

26 января 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Суд взыскал с нарушителя средства за незаконное использование товарного знака Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмен из Челябинска Цзинь Сюйфэн заплатит по суду за контрафакт туристского бренда из Воронежа. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ответчику предстоит выплатить взысканную сумму за незаконное использование товарного знака. «Иск удовлетворить. Взыскать с предпринимателя Цзинь Сюйфэна в пользу ИП Долганова Игоря Валериевича компенсацию за использование товарного знака TRAVELTOP», — отмечено в решении суда. Продавца наказали за торговлю одиннадцатью моделями палаток, в том числе для рыбалки, и двух шатров. Заплатить придется 165 тысяч рублей. За каждую позицию назначено по 15 тысяч рублей. Товар продавался на сайте крупного маркетплейса. В настоящий момент решение вступило в законную силу.

Бизнесмен из Челябинска Цзинь Сюйфэн заплатит по суду за контрафакт туристского бренда из Воронежа. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ответчику предстоит выплатить взысканную сумму за незаконное использование товарного знака. «Иск удовлетворить. Взыскать с предпринимателя Цзинь Сюйфэна в пользу ИП Долганова Игоря Валериевича компенсацию за использование товарного знака TRAVELTOP», — отмечено в решении суда. Продавца наказали за торговлю одиннадцатью моделями палаток, в том числе для рыбалки, и двух шатров. Заплатить придется 165 тысяч рублей. За каждую позицию назначено по 15 тысяч рублей. Товар продавался на сайте крупного маркетплейса. В настоящий момент решение вступило в законную силу.