Завод в челябинском городе начнет выпускать новые батареи для дронов

Завод «Уралэлемент» в Верхнем Уфалее начнет выпускать новые аккумуляторы

Завод в Верхнем Уфалее развивает гражданское направление выпуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Завод «Уралэлемент» в Верхнем Уфалее (Челябинская область) начнет выпускать новые аккумуляторы для дронов и другой техники. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, некоторые новинки уже запущены в производство. Работа ведется вместе с Челябинским госуниверситетом (ЧелГУ).

«Компания „Уралэлемент“, практически единственный в стране разработчик и производитель высокоемких литий-ионных аккумуляторов, расширяет производство. В эксплуатацию уже введена линия по выпуску батарей типоразмера 18650», — рассказали в министерстве.

Перспективные типы продукции могут быть использованы в видеокамерах, беспилотниках, радиостанциях. Также они найдут применение в подводных аппаратах, системах аварийного и вспомогательного энергоснабжения. Перспективным направлением также назвали разработку систем накопления электроэнергии.

ЧелГУ займется исследовательской частью. Об этом шла речь в ходе встречи министра промышленности Павла Рыжего, генерального директора и главного конструктора АО «Уралэлемент» Владимира Черепанова и ректора вуза Сергея Таскаева. Работа будет вестись в рамках межуниверситетского кампуса.

«Мы предполагаем сотрудничество в двух направлениях: подготовка кадров для предприятия, в частности, физиков-электронщиков и химиков, и проведение совместных научных исследований. Последние будут связаны с химическими источниками тока», — отметил Таскаев.

В процессе сотрудничества будут задействоваться лаборатории завода. Предприятие осуществляет полный цикл работ. Сотрудники приготавливают активные массы, которые наносят на токоотводящую фольгу. Проводятся прокатка электродов, сборка и заливка электролитом. В последующем изделие формуется, приводится в действие и испытывается на электрические характеристики. Выпущенные литий-ионные аккумуляторные батареи на рынке конкурируют с ведущими мировыми аналогами.