26 января 2024

В Сургуте построят вторую ледовую арену для детского хоккея

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Югра-Нефтехимик. Ханты-Мансийск, ледовая арена
В Сургуте построят вторую крытую ледовую арену для занятий детским хоккеем Фото:

В Сургуте постоят по концессии вторую крытую ледовую арену для занятий детским хоккеем. Проект находится на стадии проектирования, сообщил URA.RU мэр города Андрей Филатов во время пресс-конференции, посвященной открытию домашних матчей хоккейного клуба «Югра» в Сургуте.

«У нас подписана концессия на строительство еще одного льда закрытого корпуса. Сейчас уже есть проектирование, в этом году планируем его закончить», — рассказал Филатов.

Власти Сургута планируют развивать детский хоккей по мере популяризации этого вида спорта в городе. «Будем развивать и поддерживать спорт. Если сложится так, что такие матчи (домашние матчи ХК „Югра“ — прим. URA.RU) станут традицией, это поможет привлечь внимание молодых сургутян. Мы будем реагировать на этот запрос», — добавил Филатов.

Ранее URA.RU сообщало, что для проведения хоккейных матчей в рамках всероссийского Чемпионата ВХЛ в сургутском Ледовом дворце спорта пришлось переоборудовать ледовую площадку. Для встречи хоккейных команд полностью заменили ледовое покрытие, усилили борта и поменяли стекла.

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В Сургуте постоят по концессии вторую крытую ледовую арену для занятий детским хоккеем. Проект находится на стадии проектирования, сообщил URA.RU мэр города Андрей Филатов во время пресс-конференции, посвященной открытию домашних матчей хоккейного клуба «Югра» в Сургуте. «У нас подписана концессия на строительство еще одного льда закрытого корпуса. Сейчас уже есть проектирование, в этом году планируем его закончить», — рассказал Филатов. Власти Сургута планируют развивать детский хоккей по мере популяризации этого вида спорта в городе. «Будем развивать и поддерживать спорт. Если сложится так, что такие матчи (домашние матчи ХК „Югра“ — прим. URA.RU) станут традицией, это поможет привлечь внимание молодых сургутян. Мы будем реагировать на этот запрос», — добавил Филатов. Ранее URA.RU сообщало, что для проведения хоккейных матчей в рамках всероссийского Чемпионата ВХЛ в сургутском Ледовом дворце спорта пришлось переоборудовать ледовую площадку. Для встречи хоккейных команд полностью заменили ледовое покрытие, усилили борта и поменяли стекла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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