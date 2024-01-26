В Сургуте построят вторую ледовую арену для детского хоккея

В Сургуте постоят по концессии вторую крытую ледовую арену для занятий детским хоккеем. Проект находится на стадии проектирования, сообщил URA.RU мэр города Андрей Филатов во время пресс-конференции, посвященной открытию домашних матчей хоккейного клуба «Югра» в Сургуте.
«У нас подписана концессия на строительство еще одного льда закрытого корпуса. Сейчас уже есть проектирование, в этом году планируем его закончить», — рассказал Филатов.
Власти Сургута планируют развивать детский хоккей по мере популяризации этого вида спорта в городе. «Будем развивать и поддерживать спорт. Если сложится так, что такие матчи (домашние матчи ХК „Югра“ — прим. URA.RU) станут традицией, это поможет привлечь внимание молодых сургутян. Мы будем реагировать на этот запрос», — добавил Филатов.
Ранее URA.RU сообщало, что для проведения хоккейных матчей в рамках всероссийского Чемпионата ВХЛ в сургутском Ледовом дворце спорта пришлось переоборудовать ледовую площадку. Для встречи хоккейных команд полностью заменили ледовое покрытие, усилили борта и поменяли стекла.
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