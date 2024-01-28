28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Солисту Пермской оперы вручили знак «Заслуженный артист РФ». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
В Пермском оперном театре Василий Ладюк играет с сезона 2020/21 Фото:

Солист Пермского театра оперы и балета Василий Ладюк получил знак «Заслуженный артист Российской Федерации». Звание ему было присвоено еще в октябре, но торжественное вручение состоялось только сейчас рассказали в театре.

«После показа оперы „Богема“ министр культуры Пермского края Алла Платонова, а вместе с ней и все зрители поздравили солиста Пермской оперы Василия Ладюка с присвоением звания „Заслуженный артист Российской Федерации“», — сообщается в telegram-канале Оперного театра. На фото Платонова вручает солисту знак.

Как рассказывало URA.RU президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Василию Ладюку 24 октября 2023 года. Ладюк с 2003 по 2020 год был солистом Московского театра Новая Опера. С 2007 года он — приглашенный солист Большого театра. С сезона 2020/21 — солист Пермской оперы.

Алла Платонова вручает почетный знак Василию Ладюку
Алла Платонова вручает почетный знак Василию Ладюку

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Солист Пермского театра оперы и балета Василий Ладюк получил знак «Заслуженный артист Российской Федерации». Звание ему было присвоено еще в октябре, но торжественное вручение состоялось только сейчас рассказали в театре. «После показа оперы „Богема“ министр культуры Пермского края Алла Платонова, а вместе с ней и все зрители поздравили солиста Пермской оперы Василия Ладюка с присвоением звания „Заслуженный артист Российской Федерации“», — сообщается в telegram-канале Оперного театра. На фото Платонова вручает солисту знак. Как рассказывало URA.RU президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Василию Ладюку 24 октября 2023 года. Ладюк с 2003 по 2020 год был солистом Московского театра Новая Опера. С 2007 года он — приглашенный солист Большого театра. С сезона 2020/21 — солист Пермской оперы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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