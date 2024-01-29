В восемнадцати супермаркетах Челябинска обнаружили опасный сыр

В Челябинске надзорные органы обнаружили опасный сыр в 18 гипермаркетах. У сыра были истекшие сроки годности и отсутствие «Честного знака», сообщили URA.RU в пресс-службе россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В месте хранения обнаружена партия сыров с истекшим срок годности. Также обнаружена партия, не прошедшая процедуру идентификации „Честный знак“. Вся продукция в полном объеме (18 мест) была изъята из оборота гипермаркетов», — уточнили в надзорном ведомстве.
Ведомство направило информацию в Челябинскую транспортную прокуратуру. Изначально проверка была направлена на запрещенные к ввозу в Россию продукты. Во время рейда таких не обнаружили.
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