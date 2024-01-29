29 января 2024

Замгенпрокурора Зайцев заявил о росте тяжких преступлений в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет губернаторов при полпреде по УрФО. Екатеринбург , зайцев сергей
Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев отметил рост тяжких преступлений в ХМАО Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что в ХМАО отмечается рост общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе и тяжких. Об этом он заявил на заседании коллегии югорского надзорного ведомства.

«По итогам прошлого года отмечен рост общего числа зарегистрированных преступлений. В том числе относящихся к категории тяжких. Значительно возросло количество групповых преступлений, совершенных по предварительному сговору, а также в состоянии наркотического опьянения», — сказал Сергей Зайцев на заседании коллегии.

Замгенпрокурора отметил, что в ХМАО на 9% увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Стабильным остается уровень правонарушений в отношении несовершеннолетних.

Прокурор округа Евгений Ботвинкин при этом подчеркнул, что в регионе удалось не допустить существенного роста преступности и сохранить уровень раскрываемости. «Требует усиления надзор за деятельностью уполномоченных органов по профилактике преступлений», — сказал Евгений Ботвинкин.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем докладе отметила, что в регионе один из самых низких показателей уровня преступности в УрФО. Однако также подчеркнула, что по некоторым направлениям отмечается рост правонарушений. «Совершенно объективно есть необходимость нарастить совместную деятельность для того, чтобы причины и условия возникновения таких направлений преступности были исключены», — подчеркнула Наталья Комарова.

Ранее в полиции ХМАО рассказали о самых распространенных преступлениях в регионе. Ими остаются дистанционные хищения.

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Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев отметил, что в ХМАО отмечается рост общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе и тяжких. Об этом он заявил на заседании коллегии югорского надзорного ведомства. «По итогам прошлого года отмечен рост общего числа зарегистрированных преступлений. В том числе относящихся к категории тяжких. Значительно возросло количество групповых преступлений, совершенных по предварительному сговору, а также в состоянии наркотического опьянения», — сказал Сергей Зайцев на заседании коллегии. Замгенпрокурора отметил, что в ХМАО на 9% увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Стабильным остается уровень правонарушений в отношении несовершеннолетних. Прокурор округа Евгений Ботвинкин при этом подчеркнул, что в регионе удалось не допустить существенного роста преступности и сохранить уровень раскрываемости. «Требует усиления надзор за деятельностью уполномоченных органов по профилактике преступлений», — сказал Евгений Ботвинкин. Губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем докладе отметила, что в регионе один из самых низких показателей уровня преступности в УрФО. Однако также подчеркнула, что по некоторым направлениям отмечается рост правонарушений. «Совершенно объективно есть необходимость нарастить совместную деятельность для того, чтобы причины и условия возникновения таких направлений преступности были исключены», — подчеркнула Наталья Комарова. Ранее в полиции ХМАО рассказали о самых распространенных преступлениях в регионе. Ими остаются дистанционные хищения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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