В полиции ХМАО назвали наиболее распространенные преступления в регионе

В ХМАО наиболее распространенными остаются IT-преступления

Уровень преступности в ХМАО ниже среднероссийского и в среднем ниже по УрФО Фото: Илья Московец © URA.RU

Одними из самых распространенных правонарушений в ХМАО остаются дистанционные хищения. Уровень преступности в округе остается ниже среднероссийского и в среднем ниже по Уральскому региону, об этом сообщили в УМВД Югры.

«В 2023 году оперативная обстановка в округе оставалась контролируемой и стабильной (+3,2%; с 20376 до 21034). Уровень преступности на протяжении года сохранил позиции ниже среднероссийского и в среднем по Уральскому региону (1235,7 преступления на 100 тысяч населения; УрФО: 1444,3; Россия: 1337,7)», — сообщили в УМВД Югры на расширенном заседании коллегии по итогам 2023 года.

Полицейские ХМАО установили 963 злоумышленника, которые совершили дистанционные кражи. Раскрываемость таких преступлений выше среднероссийских показателей, округ в этом списке находится на 26 месте среди регионов.

Отмечается снижение убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, грабежей, разбоев, квартирных краж и автоугонов. В ХМАО раскрываются 100% правонарушений, связанных с тяжкими телесными повреждениями, преступлениями против власти и экстремистской направленности. За 2023 год раскрыто свыше 10 000 преступлений прошлых лет.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала главные угрозы для жителей региона. Сред них IT-преступления, ДТП и наркоторговля.