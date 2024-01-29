Власти ХМАО ответили на претензии спасателей, которые пожаловались на урезание зарплат

В департаменте региональной безопасности ХМАО сообщили, что решение об исключении выслуги лет из заработной платы спасателям «Центроспаса-Югории» в Кондинском районе принято для повышения оклада и не приведет к снижению зарплат сотрудников. Пояснение ведомство дало в ответ на запрос URA.RU.
«Решение об исключении выслуги лет принято с целью увеличения окладной (гарантированной) части заработной платы, от которой рассчитывают компенсационные, […] стимулирующие и иные выплаты […]. Это не повлечет снижения заработной платы работников в 2024 году к уровню 2023 года», — сообщили в ведомстве.
Ранее в агентство обращались сотрудники «Центроспаса-Югории» в Кондинском районе ХМАО. Они рассказывали, что потеряли 30% от годового заработка из-за нового положения о зарплатах.
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