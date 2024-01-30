Пермячка с девятью детьми попросила денег у тюменских миллиардеров

Женщина просит помочь с закрытием долга Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермячка Олеся обратилась к семье тюменских миллиардеров, которые стали победителями лотереи. Женщина попросила их помочь погасить долг и купить квартиру или дом, так как сейчас она живет с мужем и девятью детьми в съемной квартире.

«Я и подумала, а почему бы и не попробовать. Я ж не прошу золотые горы. Я бы помогла, если бы выиграла. А мечты сбываются, а долг — это в первую очередь», — пишет 59.ru со ссылкой на слова Олеси. Уточняется, что пермячка не особо верит в покупку квартиры или дома. Для нее главное погасить долг.

Про Олесю известно, что она вместе с семьей уже 13 лет стоит в очереди на получение жилья в Пермском крае. У них есть земля в Юго-Камском и комната в микрорайоне Голованово, но они снимают трехкомнатную квартиру, чтобы жить вместе. Муж Олеси работает отделочником, а сама она домохозяйка. Перед Новым годом женщина похоронила сестру, из-за чего накопила долги.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские миллиардеры решили часть выигрыша направить на благотворительность, поэтому россияне стали просить их о помощи. В топе желаний оказались квартиры, машины и закрытие ипотек.