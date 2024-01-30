30 января 2024

Пермячка с девятью детьми попросила денег у тюменских миллиардеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, зарплата, экономика, финансы, деньги, наличные, рубли, накопления, сбережения
Женщина просит помочь с закрытием долга Фото:

Пермячка Олеся обратилась к семье тюменских миллиардеров, которые стали победителями лотереи. Женщина попросила их помочь погасить долг и купить квартиру или дом, так как сейчас она живет с мужем и девятью детьми в съемной квартире.

«Я и подумала, а почему бы и не попробовать. Я ж не прошу золотые горы. Я бы помогла, если бы выиграла. А мечты сбываются, а долг — это в первую очередь», — пишет 59.ru со ссылкой на слова Олеси. Уточняется, что пермячка не особо верит в покупку квартиры или дома. Для нее главное погасить долг.

Про Олесю известно, что она вместе с семьей уже 13 лет стоит в очереди на получение жилья в Пермском крае. У них есть земля в Юго-Камском и комната в микрорайоне Голованово, но они снимают трехкомнатную квартиру, чтобы жить вместе. Муж Олеси работает отделочником, а сама она домохозяйка. Перед Новым годом женщина похоронила сестру, из-за чего накопила долги.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские миллиардеры решили часть выигрыша направить на благотворительность, поэтому россияне стали просить их о помощи. В топе желаний оказались квартиры, машины и закрытие ипотек.

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Пермячка Олеся обратилась к семье тюменских миллиардеров, которые стали победителями лотереи. Женщина попросила их помочь погасить долг и купить квартиру или дом, так как сейчас она живет с мужем и девятью детьми в съемной квартире. «Я и подумала, а почему бы и не попробовать. Я ж не прошу золотые горы. Я бы помогла, если бы выиграла. А мечты сбываются, а долг — это в первую очередь», — пишет 59.ru со ссылкой на слова Олеси. Уточняется, что пермячка не особо верит в покупку квартиры или дома. Для нее главное погасить долг. Про Олесю известно, что она вместе с семьей уже 13 лет стоит в очереди на получение жилья в Пермском крае. У них есть земля в Юго-Камском и комната в микрорайоне Голованово, но они снимают трехкомнатную квартиру, чтобы жить вместе. Муж Олеси работает отделочником, а сама она домохозяйка. Перед Новым годом женщина похоронила сестру, из-за чего накопила долги. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские миллиардеры решили часть выигрыша направить на благотворительность, поэтому россияне стали просить их о помощи. В топе желаний оказались квартиры, машины и закрытие ипотек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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