Общество Образование В челябинском вузе объяснили, зачем студенты анализировали песню SHAMANа Челябинские студенты искали образы российской идентичности в песне SHAMANа 31 января 2024 в 12:47 Размер текста - 17 + Педагог выбрала для анализа творчество SHAMANа как яркое явление современной культуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) студенты на занятии искали в песне SHAMANа (Ярослава Дронова) «Я русский» смысловые образы выражения российской идентичности. Об этом URA.RU сообщили 31 января в пресс-службе вуза. «Мы разбирали визуальный и содержательный ряд произведения, искали смысловые образы выражения российской идентичности. Такие методические рекомендации дает РАНХиГС, разработавшая курс. Авторы настаивают на том, что занятия должны строиться на просмотрах кинофильмов, выступлениях философов, посещениях музеев и спектаклей», — уточнили в пресс-службе. Как объяснили в университете, преподаватель выбрал для анализа произведение SHAMANа как одно из ярких явлений современной культуры. Песня исполнителя была приведена в качестве примера, студенты также выбирали для выполнения задания произведения русской литературы. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях распространилось видео с занятия, на котором студенты анализировали песню «Я русский». Этот семинар в ЮУрГГПУ проходил в рамках курса «Основы российской государственности». В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) студенты на занятии искали в песне SHAMANа (Ярослава Дронова) «Я русский» смысловые образы выражения российской идентичности. Об этом URA.RU сообщили 31 января в пресс-службе вуза. «Мы разбирали визуальный и содержательный ряд произведения, искали смысловые образы выражения российской идентичности. Такие методические рекомендации дает РАНХиГС, разработавшая курс. Авторы настаивают на том, что занятия должны строиться на просмотрах кинофильмов, выступлениях философов, посещениях музеев и спектаклей», — уточнили в пресс-службе. Как объяснили в университете, преподаватель выбрал для анализа произведение SHAMANа как одно из ярких явлений современной культуры. Песня исполнителя была приведена в качестве примера, студенты также выбирали для выполнения задания произведения русской литературы. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях распространилось видео с занятия, на котором студенты анализировали песню «Я русский». Этот семинар в ЮУрГГПУ проходил в рамках курса «Основы российской государственности». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям