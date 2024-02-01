Путин учредил новый орден в России

В России появится орден «За доблестный труд»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин подписал указ о создании нового ордена «За доблестный труд» Фото:

В РФ был утвержден орден «За доблестный труд». Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Учрежден орден «За доблестный труд». Им награждаются граждане за «большие заслуги в трудовой деятельности, которая направлена на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин.

Также орденом будет награжден человек, который на важном для России предприятии показывает высокие результаты работы. Гражданин может получить такую госнаграду, если ранее, как правило, он был награжден другой.

Четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами, покрытый рубиновой эмалью — так выглядит орден. В центре него находится позолоченный круглый медальон.

Как выглядит орден "За доблестный труд"
Так выглядит орден
Фото:

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В РФ был утвержден орден «За доблестный труд». Такой указ подписал президент России Владимир Путин. Учрежден орден «За доблестный труд». Им награждаются граждане за «большие заслуги в трудовой деятельности, которая направлена на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны», — говорится в тексте указа, который подписал Владимир Путин. Также орденом будет награжден человек, который на важном для России предприятии показывает высокие результаты работы. Гражданин может получить такую госнаграду, если ранее, как правило, он был награжден другой. Четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами, покрытый рубиновой эмалью — так выглядит орден. В центре него находится позолоченный круглый медальон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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