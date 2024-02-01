01 февраля 2024

В Сургуте двое мужчин напали ночью на прохожего

© Служба новостей «URA.RU»
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Двое мужчин напали на прохожего в Сургуте, избили и попытались его ограбить Фото:

В Сургуте двое неизвестных мужчин напали ночью на прохожего, избили и попытались его ограбить. Разбойников заметили на Пролетарском проспекте, сообщил telegram-канал «К-Информ».

«Сегодня ночью на Пролетарском, 10/2 двое хулиганов напали на прохожего. По предварительной информации, его избили и попытались ограбить», — указано в публикации.

В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агенства рассказали, что сургутянин не обращался в полицию, однако ведомство проводит проверку. «Таких заявлений в дежурную часть не поступало, но в ходе мониторинга мы выявили и зарегистрировали сообщение. Проводим проверку, устанавливаем подробности, участников. В результате проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте трое мужчин избили прохожего. Происшествие снял на видео очевидец и распространил ролик в соцсети. https://ps.ura.news/721431

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В Сургуте двое неизвестных мужчин напали ночью на прохожего, избили и попытались его ограбить. Разбойников заметили на Пролетарском проспекте, сообщил telegram-канал «К-Информ». «Сегодня ночью на Пролетарском, 10/2 двое хулиганов напали на прохожего. По предварительной информации, его избили и попытались ограбить», — указано в публикации. В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агенства рассказали, что сургутянин не обращался в полицию, однако ведомство проводит проверку. «Таких заявлений в дежурную часть не поступало, но в ходе мониторинга мы выявили и зарегистрировали сообщение. Проводим проверку, устанавливаем подробности, участников. В результате проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте трое мужчин избили прохожего. Происшествие снял на видео очевидец и распространил ролик в соцсети. https://ps.ura.news/721431
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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