В Сургуте двое мужчин напали ночью на прохожего

В Сургуте двое неизвестных мужчин напали ночью на прохожего, избили и попытались его ограбить. Разбойников заметили на Пролетарском проспекте, сообщил telegram-канал «К-Информ».
«Сегодня ночью на Пролетарском, 10/2 двое хулиганов напали на прохожего. По предварительной информации, его избили и попытались ограбить», — указано в публикации.
В пресс-службе УМВД Сургута корреспонденту агенства рассказали, что сургутянин не обращался в полицию, однако ведомство проводит проверку. «Таких заявлений в дежурную часть не поступало, но в ходе мониторинга мы выявили и зарегистрировали сообщение. Проводим проверку, устанавливаем подробности, участников. В результате проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте трое мужчин избили прохожего. Происшествие снял на видео очевидец и распространил ролик в соцсети. https://ps.ura.news/721431
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