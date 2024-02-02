Вице-губернатор ХМАО Ислаев поручил ускорить строительство школы-интерната

Строительство соцобъектов в Нефтеюганске ведется по региональной программе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев поручил ускорить строительство школы-интерната в Нефтеюганске. Официальный telegram-канал окружного строительного блока «Стройкомплекс Югры» сообщает, что замгубернатора потребовал мобилизовать ресурсы, чтобы закрыть теплый контур и приступить к следующему этапу возведения здания.

«Готовность школы-интерната [в Нефтеюганске] 26%. По итогам осмотра Азат Ислаев поручил наращивать темпы строительства, мобилизовать ресурсы, чтобы закрыть теплый контур и приступить к следующему этапу», — указано в публикации.

Ислаев в ходе рабочей поездки в Нефтеюганск вместе с мэром Эльвирой Бугай осмотрели стройплощадку многофункционального спорткомплекса. Его планируют сдать к середине 2025 года, готовность объекта — 15%. В спорткомплексе будут проходить занятия по спортивной акробатике и легкой атлетике, а также соревнования различного уровня.

Строительство обоих соцобъектов находится на контроле правительства Югры. Оно ведется по одноименной региональной программе.