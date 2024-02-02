Вице-губернатор ХМАО Ислаев поручил ускорить строительство школы-интерната

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Городской квартал Ammonite. Тюмень, строительство, стройка, ул профсоюзная 56, жк ammonite
Строительство соцобъектов в Нефтеюганске ведется по региональной программе Фото:

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев поручил ускорить строительство школы-интерната в Нефтеюганске. Официальный telegram-канал окружного строительного блока «Стройкомплекс Югры» сообщает, что замгубернатора потребовал мобилизовать ресурсы, чтобы закрыть теплый контур и приступить к следующему этапу возведения здания.

«Готовность школы-интерната [в Нефтеюганске] 26%. По итогам осмотра Азат Ислаев поручил наращивать темпы строительства, мобилизовать ресурсы, чтобы закрыть теплый контур и приступить к следующему этапу», — указано в публикации.

Ислаев в ходе рабочей поездки в Нефтеюганск вместе с мэром Эльвирой Бугай осмотрели стройплощадку многофункционального спорткомплекса. Его планируют сдать к середине 2025 года, готовность объекта — 15%. В спорткомплексе будут проходить занятия по спортивной акробатике и легкой атлетике, а также соревнования различного уровня.

Строительство обоих соцобъектов находится на контроле правительства Югры. Оно ведется по одноименной региональной программе.

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Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев поручил ускорить строительство школы-интерната в Нефтеюганске. Официальный telegram-канал окружного строительного блока «Стройкомплекс Югры» сообщает, что замгубернатора потребовал мобилизовать ресурсы, чтобы закрыть теплый контур и приступить к следующему этапу возведения здания. «Готовность школы-интерната [в Нефтеюганске] 26%. По итогам осмотра Азат Ислаев поручил наращивать темпы строительства, мобилизовать ресурсы, чтобы закрыть теплый контур и приступить к следующему этапу», — указано в публикации. Ислаев в ходе рабочей поездки в Нефтеюганск вместе с мэром Эльвирой Бугай осмотрели стройплощадку многофункционального спорткомплекса. Его планируют сдать к середине 2025 года, готовность объекта — 15%. В спорткомплексе будут проходить занятия по спортивной акробатике и легкой атлетике, а также соревнования различного уровня. Строительство обоих соцобъектов находится на контроле правительства Югры. Оно ведется по одноименной региональной программе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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