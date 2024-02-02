Власти ХМАО ввели новые меры соцподдержки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, травма, гипс, здоровье, перевязка, перелом руки
В ХМАО дети, получившие ранения в районах СВО, смогут пройти реабилитацию Фото:

В ХМАО несовершеннолетние дети, получившие ранения или травмы в районах проведения СВО, смогут получить ряд социальных услуг. Среди них, например, возможность пройти реабилитацию в пределах региона. Меры поддержки введены и для трудоустройства неработающих граждан в округе. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова в своем telegram-канале.

«В ХМАО введена новая категория получателей социальных услуг — несовершеннолетние дети, получившие ранения, травмы в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской областях, либо в регионах РФ, прилегающих к районам проведения СВО. Они получат возможность пройти комплексную реабилитацию в Югре, получить современные технические средства реабилитации за счет окружного бюджета, медицинскую помощь вне зависимости от их статуса пребывания в автономном округе», — говорится в сообщении.

Также департамент труда и занятости населения ХМАО решил увеличить период участия во временных работах с двух до пяти месяцев для пенсионеров. А для трудоустройства незанятых одиноких и многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и женщин с детьми до трех лет увеличили затраты на оснащение одного постоянного рабочего места до 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с 1 января 2024 года увеличился размер Югорского семейного капитала. Его смогут получить семьи, в которых родился второй ребенок или последующие дети.

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В ХМАО несовершеннолетние дети, получившие ранения или травмы в районах проведения СВО, смогут получить ряд социальных услуг. Среди них, например, возможность пройти реабилитацию в пределах региона. Меры поддержки введены и для трудоустройства неработающих граждан в округе. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова в своем telegram-канале. «В ХМАО введена новая категория получателей социальных услуг — несовершеннолетние дети, получившие ранения, травмы в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской областях, либо в регионах РФ, прилегающих к районам проведения СВО. Они получат возможность пройти комплексную реабилитацию в Югре, получить современные технические средства реабилитации за счет окружного бюджета, медицинскую помощь вне зависимости от их статуса пребывания в автономном округе», — говорится в сообщении. Также департамент труда и занятости населения ХМАО решил увеличить период участия во временных работах с двух до пяти месяцев для пенсионеров. А для трудоустройства незанятых одиноких и многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов и женщин с детьми до трех лет увеличили затраты на оснащение одного постоянного рабочего места до 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО с 1 января 2024 года увеличился размер Югорского семейного капитала. Его смогут получить семьи, в которых родился второй ребенок или последующие дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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