Путина пригласили на чай после посещения онкодиспансера

Российского президента Владимира Путина после посещения онкологического диспансера в Туле пригласили домой пить чай. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, Путин вне рабочих дел поехал в гости к сотруднику онкодиспансера.
«Во время посещения тульского областного онкологического диспансера один из сотрудников пригласил Путина в гости к себе в коттедж, предоставленный в рамках программы поддержки медработников», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что российский глава вне рабочего плана поехал пить чай.
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приехал в Тулу. По его словам, программа визита началась с общения с участниками «Народного фронта».
Российского президента Владимира Путина после посещения онкологического диспансера в Туле пригласили домой пить чай. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, Путин вне рабочих дел поехал в гости к сотруднику онкодиспансера. «Во время посещения тульского областного онкологического диспансера один из сотрудников пригласил Путина в гости к себе в коттедж, предоставленный в рамках программы поддержки медработников», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что российский глава вне рабочего плана поехал пить чай. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приехал в Тулу. По его словам, программа визита началась с общения с участниками «Народного фронта».