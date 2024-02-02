Путина пригласили на чай после посещения онкодиспансера

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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин неожиданно поехал пить чай в гости к сотруднику онкодиспансера Фото:

Российского президента Владимира Путина после посещения онкологического диспансера в Туле пригласили домой пить чай. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, Путин вне рабочих дел поехал в гости к сотруднику онкодиспансера.

«Во время посещения тульского областного онкологического диспансера один из сотрудников пригласил Путина в гости к себе в коттедж, предоставленный в рамках программы поддержки медработников», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что российский глава вне рабочего плана поехал пить чай.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приехал в Тулу. По его словам, программа визита началась с общения с участниками «Народного фронта».

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Российского президента Владимира Путина после посещения онкологического диспансера в Туле пригласили домой пить чай. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, Путин вне рабочих дел поехал в гости к сотруднику онкодиспансера. «Во время посещения тульского областного онкологического диспансера один из сотрудников пригласил Путина в гости к себе в коттедж, предоставленный в рамках программы поддержки медработников», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что российский глава вне рабочего плана поехал пить чай. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приехал в Тулу. По его словам, программа визита началась с общения с участниками «Народного фронта».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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