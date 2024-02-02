Политика Путина пригласили на чай после посещения онкодиспансера 02 февраля 2024 в 21:46 Размер текста - 17 + Владимир Путин неожиданно поехал пить чай в гости к сотруднику онкодиспансера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российского президента Владимира Путина после посещения онкологического диспансера в Туле пригласили домой пить чай. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, Путин вне рабочих дел поехал в гости к сотруднику онкодиспансера. «Во время посещения тульского областного онкологического диспансера один из сотрудников пригласил Путина в гости к себе в коттедж, предоставленный в рамках программы поддержки медработников», — написал Зарубин в своем telegram-канале . Он отметил, что российский глава вне рабочего плана поехал пить чай. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приехал в Тулу. По его словам, программа визита началась с общения с участниками «Народного фронта». Российского президента Владимира Путина после посещения онкологического диспансера в Туле пригласили домой пить чай. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, Путин вне рабочих дел поехал в гости к сотруднику онкодиспансера. «Во время посещения тульского областного онкологического диспансера один из сотрудников пригласил Путина в гости к себе в коттедж, предоставленный в рамках программы поддержки медработников», — написал Зарубин в своем telegram-канале. Он отметил, что российский глава вне рабочего плана поехал пить чай. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приехал в Тулу. По его словам, программа визита началась с общения с участниками «Народного фронта». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям