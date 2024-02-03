Депутат Белик: заявление президента Польши шокировало Зеленского

Депутат Белик: Зеленский был в шоке, когда Дуда заявил, что Крым российский

04 февраля 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Зеленский (на фото) был в шоке, когда Дуда заявил об исторической принадлежности Крыма России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление об исторической принадлежности Крыма России, которое прозвучало из уст президента Польши Анджея Дуды, шокировало главу Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — заявил Дмитрий Белик РИА Новости. Заявление Дуды имеет большое значение для западных стран, уверен Белик. По его словам, президент Польши является неким проводником западных интересов в Европе. Ранее Дуда заявил, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его заберет. Одной из целей летнего контрнаступления Украины был Крым. Об этом открыто говорил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. ВСУ планировали выйти к полуострову через Запорожскую область. Однако ВС РФ не дали этого сделать. Те позиции около Работино, которые ВСУ все же сумели заполучить, сейчас отбиваются армией России. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Крым является российской территорией. Любые претензии на эти земли получат должный ответ, сообщает RT.

Заявление об исторической принадлежности Крыма России, которое прозвучало из уст президента Польши Анджея Дуды, шокировало главу Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — заявил Дмитрий Белик РИА Новости. Заявление Дуды имеет большое значение для западных стран, уверен Белик. По его словам, президент Польши является неким проводником западных интересов в Европе. Ранее Дуда заявил, что Крым исторически принадлежал России и Украина вряд ли его заберет. Одной из целей летнего контрнаступления Украины был Крым. Об этом открыто говорил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. ВСУ планировали выйти к полуострову через Запорожскую область. Однако ВС РФ не дали этого сделать. Те позиции около Работино, которые ВСУ все же сумели заполучить, сейчас отбиваются армией России. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Крым является российской территорией. Любые претензии на эти земли получат должный ответ, сообщает RT.