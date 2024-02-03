На главу Польши набросились из-за его слов, что Крым — историческая часть РФ

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда,  stock
Заявление Анжея Дуды раскритиковали польские политики Фото:

Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым. Польский депутат от крупнейшей фракции в правительстве «Гражданская коалиция» (КО) Роман Гертых назвал заявление Дуды как «невероятно глупое».

«Какое невероятно глупое заявление», — сообщил Гретых. Свое заявление он опубликовал в соцсети X.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в X, что Варшава «признает независимость Украины». Посол Украины в Польше Василий Зварыч также не согласился с высказыванием Дуды.

Ранее президент Польши Дуда заявил, что возможности Украины вернуть контроль над Крымом вызывают большие сомнения, передает телеканал 360. Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский сообщил, что в 2024 году западные страны откажутся от сценария конфликта с Россией из-за невозможности победить ее.

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Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым. Польский депутат от крупнейшей фракции в правительстве «Гражданская коалиция» (КО) Роман Гертых назвал заявление Дуды как «невероятно глупое». «Какое невероятно глупое заявление», — сообщил Гретых. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в X, что Варшава «признает независимость Украины». Посол Украины в Польше Василий Зварыч также не согласился с высказыванием Дуды. Ранее президент Польши Дуда заявил, что возможности Украины вернуть контроль над Крымом вызывают большие сомнения, передает телеканал 360. Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский сообщил, что в 2024 году западные страны откажутся от сценария конфликта с Россией из-за невозможности победить ее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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