На главу Польши набросились из-за его слов, что Крым — историческая часть РФ

Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым. Польский депутат от крупнейшей фракции в правительстве «Гражданская коалиция» (КО) Роман Гертых назвал заявление Дуды как «невероятно глупое».
«Какое невероятно глупое заявление», — сообщил Гретых. Свое заявление он опубликовал в соцсети X.
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в X, что Варшава «признает независимость Украины». Посол Украины в Польше Василий Зварыч также не согласился с высказыванием Дуды.
Ранее президент Польши Дуда заявил, что возможности Украины вернуть контроль над Крымом вызывают большие сомнения, передает телеканал 360. Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский сообщил, что в 2024 году западные страны откажутся от сценария конфликта с Россией из-за невозможности победить ее.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.