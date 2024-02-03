В мире Европа На главу Польши набросились из-за его слов, что Крым — историческая часть РФ 03 февраля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 + Заявление Анжея Дуды раскритиковали польские политики Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым. Польский депутат от крупнейшей фракции в правительстве «Гражданская коалиция» (КО) Роман Гертых назвал заявление Дуды как «невероятно глупое». «Какое невероятно глупое заявление», — сообщил Гретых. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в X, что Варшава «признает независимость Украины». Посол Украины в Польше Василий Зварыч также не согласился с высказыванием Дуды. Ранее президент Польши Дуда заявил, что возможности Украины вернуть контроль над Крымом вызывают большие сомнения, передает телеканал 360. Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский сообщил, что в 2024 году западные страны откажутся от сценария конфликта с Россией из-за невозможности победить ее. Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым. Польский депутат от крупнейшей фракции в правительстве «Гражданская коалиция» (КО) Роман Гертых назвал заявление Дуды как «невероятно глупое». «Какое невероятно глупое заявление», — сообщил Гретых. Свое заявление он опубликовал в соцсети X. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в X, что Варшава «признает независимость Украины». Посол Украины в Польше Василий Зварыч также не согласился с высказыванием Дуды. Ранее президент Польши Дуда заявил, что возможности Украины вернуть контроль над Крымом вызывают большие сомнения, передает телеканал 360. Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский сообщил, что в 2024 году западные страны откажутся от сценария конфликта с Россией из-за невозможности победить ее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям