В Грузии раскрыли подробности задержания груза со взрывчаткой

СБ Грузии: террористы собирались сделать ответственным за взрывы в РФ Тбилиси

05 февраля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Спецслужбы Грузии задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Задержанный в Грузии содержащий взрывчатые вещества груз направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию и, вероятнее всего, предназначался для совершения терактов, а вину планировали возложить на Тбилиси. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии. «Использование территории страны и вовлечение в этот процесс граждан Грузии было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси», — говорится в сообщении службы безопасности страны. Отмечается, что взрывчатка была завезена в Грузию проездом через Румынию, Болгарию и Турцию на автомобиле, который находится в собственности гражданина Украины. Ранее сообщалось, что в Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины.

Задержанный в Грузии содержащий взрывчатые вещества груз направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию и, вероятнее всего, предназначался для совершения терактов, а вину планировали возложить на Тбилиси. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии. «Использование территории страны и вовлечение в этот процесс граждан Грузии было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси», — говорится в сообщении службы безопасности страны. Отмечается, что взрывчатка была завезена в Грузию проездом через Румынию, Болгарию и Турцию на автомобиле, который находится в собственности гражданина Украины. Ранее сообщалось, что в Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины.