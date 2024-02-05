В Грузии раскрыли подробности задержания груза со взрывчаткой

Задержанный в Грузии содержащий взрывчатые вещества груз направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию и, вероятнее всего, предназначался для совершения терактов, а вину планировали возложить на Тбилиси. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии.
«Использование территории страны и вовлечение в этот процесс граждан Грузии было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси», — говорится в сообщении службы безопасности страны. Отмечается, что взрывчатка была завезена в Грузию проездом через Румынию, Болгарию и Турцию на автомобиле, который находится в собственности гражданина Украины.
Ранее сообщалось, что в Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины.
Задержанный в Грузии содержащий взрывчатые вещества груз направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию и, вероятнее всего, предназначался для совершения терактов, а вину планировали возложить на Тбилиси. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии. «Использование территории страны и вовлечение в этот процесс граждан Грузии было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси», — говорится в сообщении службы безопасности страны. Отмечается, что взрывчатка была завезена в Грузию проездом через Румынию, Болгарию и Турцию на автомобиле, который находится в собственности гражданина Украины. Ранее сообщалось, что в Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины.