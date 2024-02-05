В Грузии раскрыли подробности задержания груза со взрывчаткой

СБ Грузии: террористы собирались сделать ответственным за взрывы в РФ Тбилиси
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Спецслужбы Грузии задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж (архивное фото) Фото:

Задержанный в Грузии содержащий взрывчатые вещества груз направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию и, вероятнее всего, предназначался для совершения терактов, а вину планировали возложить на Тбилиси. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии.

«Использование территории страны и вовлечение в этот процесс граждан Грузии было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси», — говорится в сообщении службы безопасности страны. Отмечается, что взрывчатка была завезена в Грузию проездом через Румынию, Болгарию и Турцию на автомобиле, который находится в собственности гражданина Украины.

Ранее сообщалось, что в Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины.

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Задержанный в Грузии содержащий взрывчатые вещества груз направлялся из Одессы в Воронеж через Румынию, Болгарию и Турцию и, вероятнее всего, предназначался для совершения терактов, а вину планировали возложить на Тбилиси. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии. «Использование территории страны и вовлечение в этот процесс граждан Грузии было направлено на создание мнения, что вина за террористические акты, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, легла бы на Тбилиси», — говорится в сообщении службы безопасности страны. Отмечается, что взрывчатка была завезена в Грузию проездом через Румынию, Болгарию и Турцию на автомобиле, который находится в собственности гражданина Украины. Ранее сообщалось, что в Грузии задержали груз взрывчатки. Его везли из Одессы в Воронеж. К этому были причастны граждане Грузии, Армении и Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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