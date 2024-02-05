За усадьбу Топоркова в центре Екатеринбурга вступились в президентском совете

05 февраля 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Усадьба Топоркова была построена в конце XIX века, в ночь на 24 января ее начали сносить Фото: Илья Московец © URA.RU Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры обратилось к свердловскому управлению госохраны с просьбой включить дом Топоркова на Чернышевского, 6 в реестр объектов культурного наследия. Письмо направил председатель общества, член совета при президенте РФ по культуре и искусству Артем Демидов, сообщили у себя в telegram-канале активисты движения «Том Сойер Фест», которые следят за судьбой особняка. «Да, заявку на постановку на охрану уже подана и ее рассматривают в управлении [госохраны]. Но это письмо добавляет вес и говорит о том, что здание действительно ценное, его ценность признает старейшая организация по сохранения наследия федерального уровня», — говорится в сообщении волонтеров. В Екатеринбурге в ночь на 24 января начали сносить дом Топоркова. Это возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание с 2019 года. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и по его решению демонтаж здания остановили.

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры обратилось к свердловскому управлению госохраны с просьбой включить дом Топоркова на Чернышевского, 6 в реестр объектов культурного наследия. Письмо направил председатель общества, член совета при президенте РФ по культуре и искусству Артем Демидов, сообщили у себя в telegram-канале активисты движения «Том Сойер Фест», которые следят за судьбой особняка. «Да, заявку на постановку на охрану уже подана и ее рассматривают в управлении [госохраны]. Но это письмо добавляет вес и говорит о том, что здание действительно ценное, его ценность признает старейшая организация по сохранения наследия федерального уровня», — говорится в сообщении волонтеров. В Екатеринбурге в ночь на 24 января начали сносить дом Топоркова. Это возмутило волонтеров, которые восстанавливали здание с 2019 года. В мэрии заявляли, что о сносе дома чиновников никто не уведомлял. Защитники усадьбы написали письмо на имя губернатора Евгения Куйвашева, и по его решению демонтаж здания остановили.