В челябинской деревне нашли в бане трупы двух пенсионеров

Пенсионеры угорели в парной
В деревне Уразбаева Аргаяшского района Челябинской области в бане обнаружили трупы двух пенсионеров. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, они отравились угарным газом.
«Тела пенсионеров были обнаружены в бане. К моменту обнаружения они уже нет подавали признаков жизни. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU одному из погибших было 67 лет, второму — 64 года. По факту их смерти назначена судмедэкспертиза.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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