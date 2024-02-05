05 февраля 2024

В челябинской деревне нашли в бане трупы двух пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры угорели в парной Фото:

В деревне Уразбаева Аргаяшского района Челябинской области в бане обнаружили трупы двух пенсионеров. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, они отравились угарным газом.

«Тела пенсионеров были обнаружены в бане. К моменту обнаружения они уже нет подавали признаков жизни. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU одному из погибших было 67 лет, второму — 64 года. По факту их смерти назначена судмедэкспертиза.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В деревне Уразбаева Аргаяшского района Челябинской области в бане обнаружили трупы двух пенсионеров. Как рассказал URA.RU источник, предварительно, они отравились угарным газом. «Тела пенсионеров были обнаружены в бане. К моменту обнаружения они уже нет подавали признаков жизни. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU одному из погибших было 67 лет, второму — 64 года. По факту их смерти назначена судмедэкспертиза. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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