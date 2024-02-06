В Челябинске заново рассмотрят дело семьи экс-сотрудницы генконсульства ФРГ

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Рассмотрение апелляции на арест мэра Троицка Александра Виноградова в областном суде. Челябинск, судебное заседание, судья, суд
Со сменой судьи дело семьи Гольцвард начали рассматривать заново Фото:

В Центральном райсуде Челябинска заново начнут рассматривать уголовное дело в отношении отца, матери и брата Натальи Гольцвард, ранее работавшей юристом в генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, это связано со сменой судьи, который рассматривает дело.

«Судья Алексей Акатышев, который рассматривал данное дело, ушел в отставку. В связи с этим все его дела, включая и это, были распределены между другими судьями. Сейчас дело начнет заново рассматривать судья Ирина Шершикова», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Семья Гольцвард попала в поле зрения силовых структур в январе 2020 года. Главу семейства, Андрея Гольцварда, обвинили в коррупции и превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост директора ЧОУ ДПО «Учебный центр безопасности труда», он незаконно помогал мигрантам получать разрешения на работу в РФ.

Также по делу проходят жена и сын Гольцварда — Тамара и Константин. Их обвиняют в посредничестве при передаче взяток. У следствия были вопросы и к дочери Наталье, работавшей в 2020 году в правовом отделе генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Ее подозревали в причастности к незаконным схемам своей семьи.

При этом дело семьи Гольцвард объединили с делом, возбужденном в отношении заместителя руководителя Госинспекции по труду в Челябинской области Александра Куликова и заместителя начальника отдела охраны труда ведомства Андрея Буркова. Предварительно, они получали взятки, в том числе и от Гольцварда, за содействие в выдаче мигрантам разрешений для работы.

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В Центральном райсуде Челябинска заново начнут рассматривать уголовное дело в отношении отца, матери и брата Натальи Гольцвард, ранее работавшей юристом в генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, это связано со сменой судьи, который рассматривает дело. «Судья Алексей Акатышев, который рассматривал данное дело, ушел в отставку. В связи с этим все его дела, включая и это, были распределены между другими судьями. Сейчас дело начнет заново рассматривать судья Ирина Шершикова», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Семья Гольцвард попала в поле зрения силовых структур в январе 2020 года. Главу семейства, Андрея Гольцварда, обвинили в коррупции и превышении должностных полномочий. По версии следствия, занимая пост директора ЧОУ ДПО «Учебный центр безопасности труда», он незаконно помогал мигрантам получать разрешения на работу в РФ. Также по делу проходят жена и сын Гольцварда — Тамара и Константин. Их обвиняют в посредничестве при передаче взяток. У следствия были вопросы и к дочери Наталье, работавшей в 2020 году в правовом отделе генконсульства ФРГ в Екатеринбурге. Ее подозревали в причастности к незаконным схемам своей семьи. При этом дело семьи Гольцвард объединили с делом, возбужденном в отношении заместителя руководителя Госинспекции по труду в Челябинской области Александра Куликова и заместителя начальника отдела охраны труда ведомства Андрея Буркова. Предварительно, они получали взятки, в том числе и от Гольцварда, за содействие в выдаче мигрантам разрешений для работы.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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