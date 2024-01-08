Мужчина в ХМАО избил полицейского в отделе ОМВД

09 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Мужчина напал на полицейского в отделе ОМВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нефтеюганском районе задержанный мужчина напал на сотрудника полиции. Об этом сообщаетcя в картотеке Нефтеюганского районного суда. «Захаров А. И. за совершение административного правонарушения [был] задержан и доставлен в ОМВД России. [Захаров] находясь в камере комнаты для процессуальных действий применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно нанес не менее двух ударов руками в область головы и тела последнего», — сообщается в картотеке суда. Мужчина в полном объеме признал свою вину. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО избила полицейского, который пришел к ней на помощь. Ее оштрафовали на 7000 рублей.

В Нефтеюганском районе задержанный мужчина напал на сотрудника полиции. Об этом сообщаетcя в картотеке Нефтеюганского районного суда. «Захаров А. И. за совершение административного правонарушения [был] задержан и доставлен в ОМВД России. [Захаров] находясь в камере комнаты для процессуальных действий применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно нанес не менее двух ударов руками в область головы и тела последнего», — сообщается в картотеке суда. Мужчина в полном объеме признал свою вину. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО избила полицейского, который пришел к ней на помощь. Ее оштрафовали на 7000 рублей.