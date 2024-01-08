08 января 2024
07 января 2024

Мужчина в ХМАО избил полицейского в отделе ОМВД

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, браслеты, дубинка, полиция, спецсредства, наручники, кандалы, резиновая дубинка
Мужчина напал на полицейского в отделе ОМВД Фото:

В Нефтеюганском районе задержанный мужчина напал на сотрудника полиции. Об этом сообщаетcя в картотеке Нефтеюганского районного суда.

«Захаров А. И. за совершение административного правонарушения [был] задержан и доставлен в ОМВД России. [Захаров] находясь в камере комнаты для процессуальных действий применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно нанес не менее двух ударов руками в область головы и тела последнего», — сообщается в картотеке суда.

Мужчина в полном объеме признал свою вину. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО избила полицейского, который пришел к ней на помощь. Ее оштрафовали на 7000 рублей.

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В Нефтеюганском районе задержанный мужчина напал на сотрудника полиции. Об этом сообщаетcя в картотеке Нефтеюганского районного суда. «Захаров А. И. за совершение административного правонарушения [был] задержан и доставлен в ОМВД России. [Захаров] находясь в камере комнаты для процессуальных действий применил насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно нанес не менее двух ударов руками в область головы и тела последнего», — сообщается в картотеке суда. Мужчина в полном объеме признал свою вину. Суд оштрафовал его на 25 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО избила полицейского, который пришел к ней на помощь. Ее оштрафовали на 7000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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