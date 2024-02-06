Свердловская область стала восьмой среди регионов РФ по популярности у туристов

06 февраля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Свердловскую область в 2023 году посетили 3,7 млн туристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловскую область в 2023 году посетили 3,7 млн туристов, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее. Такие данные обнародовал курирующий туризм заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин со ссылкой на Росстат. «В 2023 году Свердловскую область посетили 3 786 432 туриста. Из них в коллективных средствах размещения останавливались 2 059 776 человек. Мы — восьмые по стране и первые на Урале. Для сравнения — в 2022 году было совершено 3,1 млн. поездок, в отелях остановилось 1,5 млн. туристов», — написал Ионин у себя в telegram-канале. Регион не только смог выполнил KPI, но и заслужил положительные отзывы на правительственной комиссии по туризму под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 3 февраля. Участие в ней также принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Собеседники агентства отмечают, что таких высоких показателей удалось достичь вопреки имеющимся проблемам в турблоке свердловского правительства. Недавно департамент по развитию туризма покинул единственный заместитель директора Юрий Патанин, выполнявший важную задачу по привлечению федеральных денег. В конце 2023 года Уральская ассоциация туризма обращалась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой проверить департамент по развитию туризма, где якобы сложилась кризисная ситуация из-за «низкой компетенции и непрофессионализма» руководителя Эльмиры Тукановой. Президент ассоциации Михаил Мальцев в беседе с URA.RU тогда заявлял, что вести конструктивный диалог с департаментом по развитию туризма не получается, при этом в отрасли накопились вопросы, которые нужно решать совместно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловскую область в 2023 году посетили 3,7 млн туристов, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее. Такие данные обнародовал курирующий туризм заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин со ссылкой на Росстат. «В 2023 году Свердловскую область посетили 3 786 432 туриста. Из них в коллективных средствах размещения останавливались 2 059 776 человек. Мы — восьмые по стране и первые на Урале. Для сравнения — в 2022 году было совершено 3,1 млн. поездок, в отелях остановилось 1,5 млн. туристов», — написал Ионин у себя в telegram-канале. Регион не только смог выполнил KPI, но и заслужил положительные отзывы на правительственной комиссии по туризму под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 3 февраля. Участие в ней также принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Собеседники агентства отмечают, что таких высоких показателей удалось достичь вопреки имеющимся проблемам в турблоке свердловского правительства. Недавно департамент по развитию туризма покинул единственный заместитель директора Юрий Патанин, выполнявший важную задачу по привлечению федеральных денег. В конце 2023 года Уральская ассоциация туризма обращалась к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой проверить департамент по развитию туризма, где якобы сложилась кризисная ситуация из-за «низкой компетенции и непрофессионализма» руководителя Эльмиры Тукановой. Президент ассоциации Михаил Мальцев в беседе с URA.RU тогда заявлял, что вести конструктивный диалог с департаментом по развитию туризма не получается, при этом в отрасли накопились вопросы, которые нужно решать совместно.