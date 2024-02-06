В Екатеринбурге не хватает более сотни сотрудников ГИБДД

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Сдерживать дефицит гаишников помогает техническое вооружение Фото:

В Екатеринбурге не хватает порядка 150 сотрудников ГИБДД. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ признался замначальника УГИБДД по Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Кузнецов.

«На каждый перекресток сотрудника ГИБДД не поставишь. Сегодня некомплект личного состава только по Екатеринбургу — 150 человек. Техническое вооружение — одна из составляющих, которая позволяет как-то сдерживать ситуацию с аварийностью», — рассказал Кузнецов.

По словам Кузнецова, на свердловских дорогах размещено 427 рубежей фотофиксации. В этом году запланировано заставить камерами еще 109 участков дорог.

Ранее сообщалось, что из свердловской Госавтоинспекции массово увольняются сотрудники. При этом в пресс-службе ведомства информацию опровергли, добавив, что «смена кадров для ведомства — это естественный процесс».

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В Екатеринбурге не хватает порядка 150 сотрудников ГИБДД. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ признался замначальника УГИБДД по Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Кузнецов. «На каждый перекресток сотрудника ГИБДД не поставишь. Сегодня некомплект личного состава только по Екатеринбургу — 150 человек. Техническое вооружение — одна из составляющих, которая позволяет как-то сдерживать ситуацию с аварийностью», — рассказал Кузнецов. По словам Кузнецова, на свердловских дорогах размещено 427 рубежей фотофиксации. В этом году запланировано заставить камерами еще 109 участков дорог. Ранее сообщалось, что из свердловской Госавтоинспекции массово увольняются сотрудники. При этом в пресс-службе ведомства информацию опровергли, добавив, что «смена кадров для ведомства — это естественный процесс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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