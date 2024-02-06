Общество В Екатеринбурге не хватает более сотни сотрудников ГИБДД 06 февраля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 + Сдерживать дефицит гаишников помогает техническое вооружение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге не хватает порядка 150 сотрудников ГИБДД. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ признался замначальника УГИБДД по Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Кузнецов. «На каждый перекресток сотрудника ГИБДД не поставишь. Сегодня некомплект личного состава только по Екатеринбургу — 150 человек. Техническое вооружение — одна из составляющих, которая позволяет как-то сдерживать ситуацию с аварийностью», — рассказал Кузнецов. По словам Кузнецова, на свердловских дорогах размещено 427 рубежей фотофиксации. В этом году запланировано заставить камерами еще 109 участков дорог. Ранее сообщалось, что из свердловской Госавтоинспекции массово увольняются сотрудники. При этом в пресс-службе ведомства информацию опровергли, добавив, что «смена кадров для ведомства — это естественный процесс». В Екатеринбурге не хватает порядка 150 сотрудников ГИБДД. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ признался замначальника УГИБДД по Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Кузнецов. «На каждый перекресток сотрудника ГИБДД не поставишь. Сегодня некомплект личного состава только по Екатеринбургу — 150 человек. Техническое вооружение — одна из составляющих, которая позволяет как-то сдерживать ситуацию с аварийностью», — рассказал Кузнецов. По словам Кузнецова, на свердловских дорогах размещено 427 рубежей фотофиксации. В этом году запланировано заставить камерами еще 109 участков дорог. Ранее сообщалось, что из свердловской Госавтоинспекции массово увольняются сотрудники. При этом в пресс-службе ведомства информацию опровергли, добавив, что «смена кадров для ведомства — это естественный процесс». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям