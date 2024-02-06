В Екатеринбурге не хватает более сотни сотрудников ГИБДД

В Екатеринбурге не хватает порядка 150 сотрудников ГИБДД. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ признался замначальника УГИБДД по Свердловской области подполковник полиции Дмитрий Кузнецов.
«На каждый перекресток сотрудника ГИБДД не поставишь. Сегодня некомплект личного состава только по Екатеринбургу — 150 человек. Техническое вооружение — одна из составляющих, которая позволяет как-то сдерживать ситуацию с аварийностью», — рассказал Кузнецов.
По словам Кузнецова, на свердловских дорогах размещено 427 рубежей фотофиксации. В этом году запланировано заставить камерами еще 109 участков дорог.
Ранее сообщалось, что из свердловской Госавтоинспекции массово увольняются сотрудники. При этом в пресс-службе ведомства информацию опровергли, добавив, что «смена кадров для ведомства — это естественный процесс».
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