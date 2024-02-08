Египтянин угрожал свердловскому строителю, которого награждал Ельцин. Фото, видео

09 февраля 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге египтянин Мохамед А. накинулся с угрозами на 87-летнего заслуженного строителя Юрия Сальникова, который получал награду от президента РФ Бориса Ельцина. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из родственников потерпевшего. «В тот вечер Юрий Семенович Сальников гулял с собакой возле дома. Мохамед подкараулил его в укромном месте, вышел и стал беседовать. Впоследствии он начал угрожать пенсионеру и оскорблять его. Он, конечно, не бил его, но как 87-летний человек может противостоять этому парню даже в словесной перепалке?» — задается вопросом близкий. Разговор состоялся 13 ноября 2023-го на улице Короленко возле 212-й гимназии. После этого родные Сальникова обратились в 11-й отдел полиции с просьбой возбудить уголовное дело. Заявление было принято, но в возбуждении дела было отказано. «Юрия Семеновича даже не вызывали в отдел полиции для дачи объяснений», — добавил родственник. Оперативно связаться с Мохамедом по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Также он не прочитал сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. «Мы все знаем, что безнаказанность порождает вседозволенность. Принятые же сотрудниками полиции решения, в некоторых случаях, граничат с абсурдом», — считает руководитель юридического отдела Екатеринбургской юридико-сыскной компании Андрей Ватагин, который представляет интересы семьи. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По данному факту сотрудники отдела полиции №11 проводят дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. Ситуация находится на контроле у руководителя территориального ОВД», — сообщили в ведомстве. Сальников родился в 1936 году. Он окончил Уральский политехнический институт (ныне Уральский федеральный университет). После учебы работал в монтажном управлении на предприятии «Уралметаллургмонтаж». Затем стал директором. В марте 1998 года он получил орден Дружбы от тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Ранее URA.RU писало, что родственница Юрия Сальникова обвинила Мохамеда в попытке похитить ее сына. Она также обращалась в полицию для возбуждения уголовного дела. Но полицейские отказали в этом, не усмотрев состава преступления. Указ Ельцина от 1998 года Фото: предоставлено родственником Сальникова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге египтянин Мохамед А. накинулся с угрозами на 87-летнего заслуженного строителя Юрия Сальникова, который получал награду от президента РФ Бориса Ельцина. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из родственников потерпевшего. «В тот вечер Юрий Семенович Сальников гулял с собакой возле дома. Мохамед подкараулил его в укромном месте, вышел и стал беседовать. Впоследствии он начал угрожать пенсионеру и оскорблять его. Он, конечно, не бил его, но как 87-летний человек может противостоять этому парню даже в словесной перепалке?» — задается вопросом близкий. Разговор состоялся 13 ноября 2023-го на улице Короленко возле 212-й гимназии. После этого родные Сальникова обратились в 11-й отдел полиции с просьбой возбудить уголовное дело. Заявление было принято, но в возбуждении дела было отказано. «Юрия Семеновича даже не вызывали в отдел полиции для дачи объяснений», — добавил родственник. Оперативно связаться с Мохамедом по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Также он не прочитал сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. «Мы все знаем, что безнаказанность порождает вседозволенность. Принятые же сотрудниками полиции решения, в некоторых случаях, граничат с абсурдом», — считает руководитель юридического отдела Екатеринбургской юридико-сыскной компании Андрей Ватагин, который представляет интересы семьи. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По данному факту сотрудники отдела полиции №11 проводят дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. Ситуация находится на контроле у руководителя территориального ОВД», — сообщили в ведомстве. Сальников родился в 1936 году. Он окончил Уральский политехнический институт (ныне Уральский федеральный университет). После учебы работал в монтажном управлении на предприятии «Уралметаллургмонтаж». Затем стал директором. В марте 1998 года он получил орден Дружбы от тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Ранее URA.RU писало, что родственница Юрия Сальникова обвинила Мохамеда в попытке похитить ее сына. Она также обращалась в полицию для возбуждения уголовного дела. Но полицейские отказали в этом, не усмотрев состава преступления.