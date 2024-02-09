Екатеринбуржцы рассказали о самых нелепых подарках на 14 февраля

Екатеринбурженка получила клык акулы на День Святого Валентина

10 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Некоторые Екатеринбуржцы считают, что 14 февраля не стоит отмечать совсем (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии дня Святого Валентина екатеринбуржцы рассказали, какие самые нелепые подарки они получали 14 февраля: например, клык акулы, дурацкую кепку и лифчик нулевого размера. По результатам опроса, проведенного URA.RU, чаще всего подарками были недовольны девушки. «Как-то парень подарил мне клык древней акулы на 14 февраля, а на следующий год — фигурку медведя из кости медведя. Больше этот праздник мы с ним вместе не встречали», — поделилась историей читательница Алена. «Я училась в восьмом классе, и мне парень на 14 февраля подарил кепку кислотно-зеленого цвета с надписью „Рэп“. Она была мне большая, да и в целом я не увлекалась этим музыкальным направлением от слова совсем и не любила носить кепки», — рассказала другая читательница, Анна. По ее словам, этот школьный подарок теперь носит ее дедушка на даче. «Носки и пену для бритья», — припомнил другой собеседник, Иван. Он отметил, что девушка дарила ему этот стандартный набор на все праздники. «Однажды мне ухажер подарил мужские трусы с сердечками на День влюбленных. Мне тогда было 17 лет, и это казалось смешным. Еще был случай, что парень подарил мне лифчик нулевого размера, чтобы посмеяться надо мной», — рассказала еще одна читательница. «Мне парень дарил валентинку с чужим именем. Общение на этом сразу прекратилось». «Мне конфеты парень принес и оставил под дверью. Я подумала, что они могут быть отравлены, и выбросила их. А потом вскрылось, что это был подарок от него. Обидней всего, что человек приехал на другой конец города, оставил подарок и сразу уехал домой», — поделились читательницы. В преддверии праздника другой читатель агентства, Степан, рассказал, какую посылку с подарками отправит девушке по почте. «В моей коробке будет банка маринованных грибов, шерстяные носки, резиновый мячик с дельфином, ветка эвкалипта и две книжки со стихами», — поделился Степан. Он уверен, что его бандероль произведет впечатление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В преддверии дня Святого Валентина екатеринбуржцы рассказали, какие самые нелепые подарки они получали 14 февраля: например, клык акулы, дурацкую кепку и лифчик нулевого размера. По результатам опроса, проведенного URA.RU, чаще всего подарками были недовольны девушки. «Как-то парень подарил мне клык древней акулы на 14 февраля, а на следующий год — фигурку медведя из кости медведя. Больше этот праздник мы с ним вместе не встречали», — поделилась историей читательница Алена. «Я училась в восьмом классе, и мне парень на 14 февраля подарил кепку кислотно-зеленого цвета с надписью „Рэп“. Она была мне большая, да и в целом я не увлекалась этим музыкальным направлением от слова совсем и не любила носить кепки», — рассказала другая читательница, Анна. По ее словам, этот школьный подарок теперь носит ее дедушка на даче. «Носки и пену для бритья», — припомнил другой собеседник, Иван. Он отметил, что девушка дарила ему этот стандартный набор на все праздники. «Однажды мне ухажер подарил мужские трусы с сердечками на День влюбленных. Мне тогда было 17 лет, и это казалось смешным. Еще был случай, что парень подарил мне лифчик нулевого размера, чтобы посмеяться надо мной», — рассказала еще одна читательница. «Мне парень дарил валентинку с чужим именем. Общение на этом сразу прекратилось». «Мне конфеты парень принес и оставил под дверью. Я подумала, что они могут быть отравлены, и выбросила их. А потом вскрылось, что это был подарок от него. Обидней всего, что человек приехал на другой конец города, оставил подарок и сразу уехал домой», — поделились читательницы. В преддверии праздника другой читатель агентства, Степан, рассказал, какую посылку с подарками отправит девушке по почте. «В моей коробке будет банка маринованных грибов, шерстяные носки, резиновый мячик с дельфином, ветка эвкалипта и две книжки со стихами», — поделился Степан. Он уверен, что его бандероль произведет впечатление.