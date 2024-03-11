Кремль отреагировал на претензии Санду о шантаже России

Все претензии президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющем место энергетическом шантаже со стороны России являются несостоятельными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос.
«К сожалению, госпожа Санду часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. Ни о каком шантаже речи не идет. Это коммерческие вопросы. Мы считаем подобные заявления госпожи Санду абсолютно несостоятельными», — заявил Песков.
Молдавский лидер Майя Санду заявила, что Россия использует энергетический шантаж, чтобы контролировать Молдавию. На этом фоне Франция подписала соглашение с Молдавией, согласно которому предусмотрены программы обучения военных и поставки вооружения Кишиневу.
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