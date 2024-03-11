Политика Власть Кремль отреагировал на претензии Санду о шантаже России Кремль ответил на обвинения Санду в шантаже 11 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 + Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил молдавскому лидеру на обвинения в шантаже Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все претензии президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющем место энергетическом шантаже со стороны России являются несостоятельными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос. «К сожалению, госпожа Санду часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. Ни о каком шантаже речи не идет. Это коммерческие вопросы. Мы считаем подобные заявления госпожи Санду абсолютно несостоятельными», — заявил Песков. Молдавский лидер Майя Санду заявила, что Россия использует энергетический шантаж, чтобы контролировать Молдавию. На этом фоне Франция подписала соглашение с Молдавией, согласно которому предусмотрены программы обучения военных и поставки вооружения Кишиневу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Все претензии президента Молдавии Майи Санду о якобы имеющем место энергетическом шантаже со стороны России являются несостоятельными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос. «К сожалению, госпожа Санду часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. Ни о каком шантаже речи не идет. Это коммерческие вопросы. Мы считаем подобные заявления госпожи Санду абсолютно несостоятельными», — заявил Песков. Молдавский лидер Майя Санду заявила, что Россия использует энергетический шантаж, чтобы контролировать Молдавию. На этом фоне Франция подписала соглашение с Молдавией, согласно которому предусмотрены программы обучения военных и поставки вооружения Кишиневу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям