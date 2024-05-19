19 мая 2024

Песков: Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Путин дал необходимые указания МЧС по ЧП с вертолетом президента Раиси, заявил Песков Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

Президент России Владимир Путин внимательно следит за ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. По его словам, Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны.

Россия направит в помощь на поиски вертолета Раиси самолеты и 50 спасателей. На месте крушения сейчас работают спасательные группы Ирана. В частности власти Азербайджана направят два вертолета для помощи в поисковых мероприятиях. На месте уже работают турецкие альпинисты.

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Президент России Владимир Путин внимательно следит за ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. По его словам, Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны. Россия направит в помощь на поиски вертолета Раиси самолеты и 50 спасателей. На месте крушения сейчас работают спасательные группы Ирана. В частности власти Азербайджана направят два вертолета для помощи в поисковых мероприятиях. На месте уже работают турецкие альпинисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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