Песков: Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси

20 мая 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Путин дал необходимые указания МЧС по ЧП с вертолетом президента Раиси, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Президент России Владимир Путин внимательно следит за ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. По его словам, Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны. Россия направит в помощь на поиски вертолета Раиси самолеты и 50 спасателей. На месте крушения сейчас работают спасательные группы Ирана. В частности власти Азербайджана направят два вертолета для помощи в поисковых мероприятиях. На месте уже работают турецкие альпинисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин внимательно следит за ЧП с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, который совершил жесткую посадку. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолетом», — сказал Песков. Его слова передает ТАСС. По его словам, Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны. Россия направит в помощь на поиски вертолета Раиси самолеты и 50 спасателей. На месте крушения сейчас работают спасательные группы Ирана. В частности власти Азербайджана направят два вертолета для помощи в поисковых мероприятиях. На месте уже работают турецкие альпинисты.