РБК: правительство приостановит введенный 1 марта запрет на экспорт бензина

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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, н-1
С 1 марта в РФ действовал временный запрет на экспорт бензина из-за роста спроса Фото:

Правительство РФ приостановит временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает Минэнерго. Там уточнили, что такие меры приняты из-за насыщения рынка топливом.

«Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — рассказали в Министерстве энергетики, передает РБК. При этом собеседник не уточнил срок действия этого решения.

С 1 марта в РФ действовал временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. При этом такие ограничения не распространялись в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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Правительство РФ приостановит временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает Минэнерго. Там уточнили, что такие меры приняты из-за насыщения рынка топливом. «Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — рассказали в Министерстве энергетики, передает РБК. При этом собеседник не уточнил срок действия этого решения. С 1 марта в РФ действовал временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. При этом такие ограничения не распространялись в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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