РБК: правительство приостановит введенный 1 марта запрет на экспорт бензина

20 мая 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

С 1 марта в РФ действовал временный запрет на экспорт бензина из-за роста спроса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Правительство РФ приостановит временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает Минэнерго. Там уточнили, что такие меры приняты из-за насыщения рынка топливом. «Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — рассказали в Министерстве энергетики, передает РБК. При этом собеседник не уточнил срок действия этого решения. С 1 марта в РФ действовал временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. При этом такие ограничения не распространялись в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ приостановит временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает Минэнерго. Там уточнили, что такие меры приняты из-за насыщения рынка топливом. «Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — рассказали в Министерстве энергетики, передает РБК. При этом собеседник не уточнил срок действия этого решения. С 1 марта в РФ действовал временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. При этом такие ограничения не распространялись в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.