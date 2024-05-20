Правительство РФ приостановит временный запрет на экспорт бензина, который действовал с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает Минэнерго. Там уточнили, что такие меры приняты из-за насыщения рынка топливом.
«Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — рассказали в Министерстве энергетики, передает РБК. При этом собеседник не уточнил срок действия этого решения.
С 1 марта в РФ действовал временный запрет на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. При этом такие ограничения не распространялись в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
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