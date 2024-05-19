Минобороны РФ: в Белгородской области сбили еще один украинский дрон

20 мая 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство своем telegram-канале. Там уточнили, что дрон ВСУ уничтожен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство своем telegram-канале. Там уточнили, что дрон ВСУ уничтожен.