19 мая 2024

Минобороны РФ: в Белгородской области сбили еще один украинский дрон

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство своем telegram-канале. Там уточнили, что дрон ВСУ уничтожен.

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство своем telegram-канале. Там уточнили, что дрон ВСУ уничтожен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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