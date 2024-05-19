Минобороны РФ: в Белгородской области сбили еще один украинский дрон

новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один украинский дрон в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 22.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», —
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