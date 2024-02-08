Общественники из ХМАО попросили депутатов Госдумы РФ запретить аборты

Общественники из ХМАО обратились к депутату Госдумы РФ от ХМАО Вадиму Шувалову с просьбой передать коллегам наказ югорчан о запрете неподконтрольных абортов в частных клиниках. Об этом URA.RU сообщил председатель общественной организации «Православное братство» Игорь Годяцкий.
«Мы предложили несколько инициатив, которые связаны с прерыванием беременности в частных клиниках. Попросили рассмотреть их на законодательном уровне. Но как я знаю первое чтение уже прошло. Мы попросили его поддержать эту инициативу и передать коллегам нашу просьбу», — сообщил Годяцкий.
Шувалов в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что все пожелания будут доведены до коллег. «Вопрос неоднозначный. Его нужно обязательно решать. Пожелания жителей я обязательно передам коллегам», — сообщил Шувалов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте священники отговорили почти 200 сургутянок от абортов. Церковнослужители проводят беседы с югорчанками прямо в больницах.
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