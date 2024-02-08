Общество Здоровье Общественники из ХМАО попросили депутатов Госдумы РФ запретить аборты 09 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + Общественники мотивируют это заботой о здоровье женщины Фото: Илья Московец © URA.RU Общественники из ХМАО обратились к депутату Госдумы РФ от ХМАО Вадиму Шувалову с просьбой передать коллегам наказ югорчан о запрете неподконтрольных абортов в частных клиниках. Об этом URA.RU сообщил председатель общественной организации «Православное братство» Игорь Годяцкий. «Мы предложили несколько инициатив, которые связаны с прерыванием беременности в частных клиниках. Попросили рассмотреть их на законодательном уровне. Но как я знаю первое чтение уже прошло. Мы попросили его поддержать эту инициативу и передать коллегам нашу просьбу», — сообщил Годяцкий. Шувалов в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что все пожелания будут доведены до коллег. «Вопрос неоднозначный. Его нужно обязательно решать. Пожелания жителей я обязательно передам коллегам», — сообщил Шувалов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте священники отговорили почти 200 сургутянок от абортов. Церковнослужители проводят беседы с югорчанками прямо в больницах. Общественники из ХМАО обратились к депутату Госдумы РФ от ХМАО Вадиму Шувалову с просьбой передать коллегам наказ югорчан о запрете неподконтрольных абортов в частных клиниках. Об этом URA.RU сообщил председатель общественной организации «Православное братство» Игорь Годяцкий. «Мы предложили несколько инициатив, которые связаны с прерыванием беременности в частных клиниках. Попросили рассмотреть их на законодательном уровне. Но как я знаю первое чтение уже прошло. Мы попросили его поддержать эту инициативу и передать коллегам нашу просьбу», — сообщил Годяцкий. Шувалов в разговоре с корреспондентом агентства сообщил, что все пожелания будут доведены до коллег. «Вопрос неоднозначный. Его нужно обязательно решать. Пожелания жителей я обязательно передам коллегам», — сообщил Шувалов. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте священники отговорили почти 200 сургутянок от абортов. Церковнослужители проводят беседы с югорчанками прямо в больницах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям