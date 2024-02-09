Пермский завод предложил своим сотрудникам заработать 50 тысяч рублей на друзьях

«Пермские Моторы» объявили акцию «Приведи друга» за награду в 50 тысяч рублей

Сотрудникам, которые привлекут на завод новые кадры, выплатят премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пермском оборонном предприятии АО «ОДК-Пермские Моторы» объявили акцию «Приведи друга». Сотрудникам, которые смогут привлечь на завод новые кадры, обещают премии на сумму до 50 тысяч рублей.

«Программа „Приведи друга“ для сотрудников АО „ОДК-Пермские Моторы“. За каждого друга положена премия до 50 тысяч рублей», — указано на странице завода в соцсети «ВКонтакте». В сообщении уточняется, что такие деньги будут выплачены сотрудникам, сумевшим привлечь на производство инженеров. При этом они должны отработать на предприятии год.

В группе завода в соцсети «ВКонтакте» также размещены десятки горячих вакансий. Предприятию требуются контролер станочных и слесарных работ, мастер производственного участка, наладчик станков с программным управлением и другие специалисты. По данным сайта Headhunter, средний уровень зарплат на предприятии составляет 55 тысяч рублей.

АО «ОДК-Пермские моторы» является российским оборонным предприятием, которое выпускает авиадвигатели и промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. Основное производство завода находится в Перми. С 2008 года предприятие входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае премии за помощь в расширении штата пообещали на Чайковском кирпичном заводе. Предприятие за каждого трудоустроенного по рекомендации сотрудника готово платить восемь тысяч рублей.